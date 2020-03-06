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'2019'da kadın işsizliği rekor seviyeye ulaştı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ekonomik krizin en çok kadınları etkilediğini belirterek 2019'da kadın işsizliğinin rekor seviyeye ulaştığını ileri sürdü.
 06 Mart 2020 10:27
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'2019'da kadın işsizliği rekor seviyeye ulaştı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ekonomik krizin en çok kadınları etkilediğini belirterek 2019'da kadın işsizliğinin rekor seviyeye ulaştığını ileri sürdü.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, kadınların 8 Mart'ı işsizliğin ve güvencesizliğin gölgesinde karşıladığını ifade etti. Son 4 yılda iş kazalarında 452 kadın emekçinin yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Ağbaba, OECD ülkelerinde kadın istihdamının ortalama yüzde 61 iken Türkiye'nin yüzde 28 ile bu ülkeler arasında son sırada yer aldığını bildirdi.

TÜİK Kasım 2019 işsizlik verilerine göre, Türkiye'de 15 yaş üstü nüfusun 31 milyon 288 binini kadınların oluşturduğunu, 20 milyon 691 bin kadının hiçbir şekilde iş gücüne dahil olamadığını ifade eden Ağbaba, "Kadınlar işsiz, kadınlar güvencesiz. Yaşanan ağır ekonomik kriz en çok kadınları etkilerken, 2019'da kadın işsizliği rekor seviyeye ulaştı." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de iş yerlerinde her 20 kadından 14'ünün cinsiyete dayalı ayrımcılık, yine her 20 kadından 12'sinin de ücret ayrımcılığına maruz kaldığını ifade eden Ağbaba, şunları kaydetti:

"Her 10 kadından 4'ü kayıt dışı olarak çalışıyor. Her 100 kadın işçiden yalnızca 7'sinin sendika üyeliği bulunuyor. Aralık 2019 yılında İŞKUR'a kayıtlı toplam 3 milyon 872 bin kişinin 1 milyon 933 binini kadınlar oluşturdu. Sonuç olarak kadınlar, AKP iktidarı döneminde istihdamdan dışlanmaya, işsizliğe mahkum edilmeye devam ediliyor."
Anadolu Ajansı
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