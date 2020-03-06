Tüp yüklü kamyon kadına çarptı
|06 Mart 2020 10:38
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tüp yüklü kamyonun bir kadına çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Haliliye ilçesi Yeşildirek Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki H.D.'ye plakası ve sürücüsü belirlenemeyen tüp yüklü kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen kadın ağır yaralandı. Kaza sonrası sürücü ve çevredekiler kadını yolun kenarına taşıyarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Feci kaza güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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