1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yatalak hastalar liselilerin buluşu sayesinde hayatla bağ kuracak

Yatalak hastalar bu buluş sayesinde hayatla bağ kuracak
 06 Mart 2020 10:41
Yazdır
Yatalak hastalar liselilerin buluşu sayesinde hayatla bağ kuracak

Yaşar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nalan Özkurt'un danışmanlığını yaptığı İzmir Çiğli Fen Lisesi öğrencileri Nezahat Solmaz ve Melek Nur Özüdoğru, hastalıkları ya da engelleri nedeniyle dış dünya ile iletişim kuramayan hastalar için beyin dalgaları ile çalışan bir iletişim sistemi tasarladı.

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nalan Özkurt'un danışmanlığını yaptığı İzmir Çiğli Fen Lisesi 12. sınıf öğrencileri Nezahat Solmaz ve Melek Nur Özüdoğru, öğretmenleri Ramazan Üstüntaş ile birlikte, ALS hastaları gibi yatalak durumdaki hastalar için bir iletişim sistemini hayata geçirdi. Hastalıkları nedeniyle dış dünya ile iletişim kuramayan; ancak beyin fonksiyonlarını yerine getirmede herhangi bir problemi olmayan hastalar için tasarlanan sistem, beyin dalgalarını algılayan EEG cihazı ile ölçülüp alınan dikkat seviyesi kullanılarak kişinin sağlık, sosyal, duygusal durum gibi temel ihtiyaçlarının yakınlarına bilgisayar aracılığıyla iletilmesini sağlıyor.

Beyin dalgalarıyla harf seçme ya da yapay zeka teknolojileriyle çeşitli çözümler bulunsa da, bu sistemlerin hem maliyetinin yüksek hem de bireyin kendini ifade edebilmesi işleminin çok uzun sürdüğünü ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Nalan Özkurt, "Bu yüzden öğrencilerin geliştirdiği bu sistem, yatalak veya konuşma güçlüğü çeken hastaların kendilerini daha rahat ve pratik bir şekilde ifade etmelerini sağlamayı amaçlıyor. Proje, 2019 Teknofest İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nda da finale kalma başarısını gösterdi" dedi.

"İnsanların birey olarak yaşamalarına destek vermek istedik"

İstedikleri temel şeyin bu durumdaki hastaların kendilerini ifade etmelerini kolaylaştırmak olduğunu dile getiren öğrenciler ise "Bu iletişim sistemi sayesinde, insanların birey olarak yaşamalarına destek vermek istedik. Sistemimiz, kullanıcının odaklanmasıyla beyin dalgalarında oluşan değişimin saptanması temelinde çalışıyor. Kişinin düşünce ile odaklandığı kelimeler bilgisayar ekranı aracılığıyla iletiliyor. Örneğin; birey acıktı ve bunu yanında bulunan kişilere söylemek istiyor. Bunun için yapması gereken ekrandaki tabloda bulunan kelimelerden sıra 'temel ihtiyaçlar' cümlesine geldiğinde bu cümleye odaklanması. Bu sayede EEG ölçüm cihazı bireyin dikkat seviyesinin arttığını algılayıp bunu yazılıma aktarıyor ve yazılım hangi cümlenin aktif olduğuna karar verip temel ihtiyaçlar menüsünü açıyor. Bu menüde de kelimelerin sırayla renk değişmesi sırasında 'Acıktım' 'Susadım' gibi kelimeler aktif olduğunda, birey dikkatini toplayıp ilgili kelimeyi seçmiş oluyor ve ardından kelime sesli olarak okunuyor" diyerek tasarladıkları sistemi anlattı.

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi, öğrencilerin projesinin patentini alabilmek için Çiğli Fen Lisesi ile birlikte başvuruda bulundu. Çiğli Fen Lisesi Müdürü İsmail Belge de, öğrencileri ve öğretmenleri Ramazan Üstüntaş'ı başarılarından dolayı kutlarken Yaşar Üniversitesi ile yapılan bilimsel iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da kamyonet okul bahçesine uçtu: 3 yaralı
05 Mart 2020 20:33		 30 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
04 Mart 2020 21:48
Diyarbakır'da depremde zarar gören okul yıkıldı
04 Mart 2020 19:23		 Eylem yapan üniversiteliler hasarlı binalardan kurtuldu
04 Mart 2020 13:22
Liselilerin bu buluşu ile yaralar erken iyileşecek
04 Mart 2020 13:17		 Liselerde devamsızlık oranları azaldı
03 Mart 2020 11:21
Bu okulun cirosu şirketlerle yarışıyor
01 Mart 2020 13:55		 Zorlu mesleklerin kadın adayları liseden yetişiyor
01 Mart 2020 11:43
Ders için üretmeye başladıkları mantarı ilçeye satıyorlar
29 Şubat 2020 18:43		 Görme engelli Ali öğretmen öğrencilerinin dünyasını aydınlatıyor
29 Şubat 2020 12:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:55 - UBER mağdurları harekete geçti: Tazminat istiyorlar10:51 - Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: Her daim hazırız10:48 - Paniğe kapılmadan beklerse altın sahipleri kazanacak10:44 - Cumhur İttifakı kararlı, O vekilin vekilliği düşecek10:41 - Yatalak hastalar liselilerin buluşu sayesinde hayatla bağ kuracak10:34 - 'Milli' veya 'Yerli' adlı tarım projeleri neden başarılı olamıyor?10:27 - '2019'da kadın işsizliği rekor seviyeye ulaştı'10:25 - Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı10:13 - Hava işletmelerinde sorumlu yöneticilerin pilot olma zorunluluğu kaldırıldı10:11 - Keçiören'deki kulenin ihalesi 10 Nisan'da
10:05 - Hastalık izinleri emeklilik yönünden fiili hizmetten sayılır mı?10:03 - Borsa güne düşüşle başladı10:00 - Başkentte lüks villaya fuhuş operasyonu09:58 - Güne başlarken döviz fiyatları09:57 - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi açılıyor09:54 - 'Antalya Diplomasi Forumu' Koronavirüs nedeniyle ertelendi09:54 - Hastalar birbirine saldırdı, 7 personel açığa alındı09:52 - Yağışla sıcaklıklar düşecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hastalar birbirine saldırdı, 7 personel açığa alındı
Gram altın 330'dan döndü
MİT personelini deşifre eden Odatv internet sitesi kapatıldı
Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
FETÖ'cülerin himmet listesi ele geçirildi
10 maddede 5 Mart mutabakatının şifreleri
Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı: En güzel sonuç alındı
Milletvekilinin kardeşine milyonluk ihale
BİM zincir marketlerine 5 bin kişi alacak
PKK Varank'a suikast hazırlığı yapmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlüğü güne çevirmek 5
Çıkar ilişkisi 3
tolga ciğerci 3
hatay usülü dürüm 3
sonunda delirdik 6
hastalanan çocuğa babanın bakması 2
magnolia tatlısı 5
miha zajc 1
05.03.2020 panathinaikos vs cska moskova maçı 3
asker veya polis olun diye kimse zorlamıyor 1
SON İLANLAR
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 42 İşçi Alacak
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Nürnberg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
İstanbul Hamidiye Kaynak Sulari 3 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Bozüyük Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam