Cumhur İttifakı kararlı, O vekilin vekilliği düşecek

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği hakaret dolu ifadeler politika arenasında deprem etkisi yaptı.

Cumhur ittifakının tepkisini toplayan Özkoç sert bir şekilde kınanırken, gerginlik TBMM'ye taşındı.

TBMM'de kavga çıktı

Tansiyonun yükseldiği Genel Kurul'da sözlü atışmalar fiziki müdahaleye dönüştü, çıkan kavgada Özkoç'un kafasında ve yüzünde şişlikler oluştu.

CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakareti Meclis'i karıştırdı. AK Parti ve CHP'li vekiller yumruk yumruğa kavga etti. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Fezleke dosyası Meclis'te

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan hakkında soruşturma başlatılan CHP'li grup başkanvekilinin fezleke dosyası TBMM Başkanlığı'na gönderildi.

Özkoç'un dosyası önce Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda masaya yatırılacak, ardından da uygun görülmesi halinde Meclis'e sevk edilecek.

Vekillerin yarısından fazlası 'evet' oyu vermeli

Genel Kurul'da yapılacak oylamada salt çoğunluk, yani mevcut milletvekili sayısının yüzde 50+1'i aranacak. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın Meclis'teki varlığı, söz konusu kararı engellemeye yetmiyor.

AK Parti ve MHP çoğunluğu sağlıyor

Cumhur İttifakı ise 342 vekil ile yüzde 50'yi aşıyor. yenisafak.com'un Meclis kulislerinden edindiği bilgiye göre hem AK Parti hem de MHP kanadı, Özkoç'un dokunulmazlığının kaldırılmasında kararlı.

6 yıla kadar hapis cezası alabilir

Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza yarı oranında arttırılır.

Dokunulmazlığın ardından yargı süreci başlayacak

Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için gerekli çoğunluk AK Parti ve MHP grupları tarafından sağlanıyor. Milletvekili Engin Özkoç'un dokunulmazlığının kaldırılması halinde yapılacak kovuşturma neticesinde cumhurbaşkanına karşı sarf ettiği sözler sebebiyle ceza alabileceğini düşünüyorum.

'Yasama sorumsuzluğu' kapsamına girmez

Basın açıklaması sırasında sarf edilen hakaretlerin yasama sorumsuzluğu kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaatindeyim. Yasama sorumsuzluğu güvencesi, milletvekillerinin görevlerini yaparken açıkladıkları düşünceleri, verdikleri oylar sebebiyle hiçbir hukuki veya cezai takibata uğramayacaklarına ilişkindir.

Eleştiri değil aleni hakaret

Anayasa Mahkemesi kararlarıyla ortaya konulan siyasilerin katlanmak zorunda oldukları ağır eleştiri sınırlarını dahi fazlasıyla aşan aleni hakaretlerin yasama sorumsuzluğu çerçevesinde değerlendirilmesi halinde hem devletin ve devlet kurumlarının saygınlığının korunması mümkün olmayacaktır hem de bütün siyasilerin diledikleri herkese meclis kürsüsünden hakaret etmesini meşru kılacaktır.