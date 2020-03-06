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Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: Her daim hazırız

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, Bahar Kalkanı Harekatı'nda büyük başarılara imza atan SİHA'larla ilgili paylaşımında "Görev verildiğinde her daim hazırız... 05.03.2020 21:45" ifadelerini kullandı.
 06 Mart 2020 10:51
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Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: Her daim hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmeden ateşkes kararının çıkmasının ardından Selçuk Bayraktar Twitter'da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Bayraktar, Bahar Kalkanı Harekatı'nda büyük başarılara imza atan SİHA'larla ilgili paylaşımında "Görev verildiğinde her daim hazırız... 05.03.2020 21:45" ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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