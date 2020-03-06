Hacizli malların haczini kaldırıp satan çete çökertildi
|06 Mart 2020 11:01
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Başkent'te onlarca vatandaşı mağdur eden ve 100 milyon TL'lik kazanç elde eden çete, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla çökertildi. Edinilen bilgiye göre, mağdurların hacizli ve ipotekli mallarını icra müdürlüklerinden günlük hacizlerini kaldıran bir çetenin lideri, taşınmazları yakınına sattı.
Yapılan dolandırıcılıkla mağdur kişilerin taşınmaz malları rayiç bedelinin çok altında çeteye geçirilmiş oldu. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda hacizli taşınmazların günübirlik hacizleri kaldırılıp örgüt üyelerine değerlerinin altında bedellerle devredilerek muvazaa yapıldığını ve tapu harçları üzerinde çok ciddi bir değer kaybı oluşturarak kamu zararına sebebiyet verdiklerini tespit etti.
Çetenin bu yöntemle 6 mağduru dolandırdığı ve taşınmazların farklı günlerde art arda devir görecek şekilde el değiştirdiği ortaya çıkarıldı. Mali Şube ekipleri, 4 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonla 17 zanlıyı gözaltına aldı.
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