Dışişleri'nden 'Öcalan'a hemşehrilik' verilmesine tepki
|06 Mart 2020 11:14
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İtalya'nın Fossalto Belediyesi'nce teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 'fahri hemşehrilik' verilmesine Türkiye'den çok sert tepki geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
"İtalya'nın Fossalto Belediyesi'nce teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmiş olması bu caninin işlediği ağır insanlık suçlarını görmezden gelen utanç verici bir gelişmedir.
40 bini aşkın masum insanın katledilmesinden sorumlu, uyuşturucu ve insan ticareti, kara para aklama, çocuk kaçırma ve diğer örgütlü suçlarda kabarık bir sicile sahip olan, AB terör örgütleri listesinde kayıtlı PKK'nın ve elebaşının meşrulaştırılması girişimleri beyhudedir. Ayrıca teörizmle mücadelede uluslararası işbirliği ruhuna tamamen aykırıdır.
İtalya'da bazı yerel yönetimlerin benzer kararlarının son örneğini teşkil eden bu girişim ve bundan sonra olabilecek benzer girişimlere karşı İtalyan makamlarından terör örgütüne karşı mücadelede işbirliği beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz."
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