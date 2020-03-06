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Diyarbakır annelerinden 8 Mart çağrısı: Terörün kökünü kurutalım

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları teröre karşı tek yürek olmaya davet etti-
 06 Mart 2020 11:16
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Diyarbakır annelerinden 8 Mart çağrısı: Terörün kökünü kurutalım

- Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde teröre karşı birlik olmaya çağırdı.

Anne Hacire Akar'ın HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere örnek oldu.

Akar'ın 24 Ağustos 2019'da evladına kavuşmasının ardından Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı.

Eyleme Türkiye'nin dört bir yanından katılım her geçen gün artarken, evlat nöbeti tutan aile sayısı 109'a ulaştı.

Sonbahar ve kış aylarını gözleri yolda, evlat bekleyişiyle geçiren ailelerin umudu, 11 ailenin yıllar süren ayrılığın ardından evlatlarına sarılmaları ile iyice yeşerdi.

Yurt içi ve yurt dışından destek ziyaretleriyle daha da güçlenen aileler, kendilerinden koparılan çocuklarına kavuşmak, bu acıyı yaşatan terörü bitirmek için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlardan destek bekliyor.

- "Annelerle terörün kökünü kurutacağız"

Van'dan 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi yapan anne Nazlı Sancar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlatlarına kavuşmak için bekleyişlerinin sürdüğünü söyledi.

"Acımızı paylaşalım. 8 Mart Kadınlar Günü'nde bütün kadınlarımızı buraya davet ediyorum. Annelerle terörün kökünü kurutacağız." diyen Sancar, evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla Diyarbakır'a gelen ve eyleme katılan anne Süheyla Demir, kadınlardan destek beklediklerini ifade etti.

Evlat nöbetinin devam ettiğini aktaran Demir, kadınları da yanlarında görmek istediklerini vurguladı.

5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için eylem yapan anne Fatma Akkuş, kadınların destek vermesinin önemine işaret ederek, kadınların desteği ile seslerini tüm dünyaya duyurabileceklerini kaydetti.

Sariye Tokay ise 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet için nöbetini sürdürüyor.

Tokay, tüm anneleri, kadınları 8 Mart'ta acılarını paylaşmaya davet ettiklerini dile getirdi.

4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için Gaziantep'ten gelerek oturma eylemine dahil olan anne Cennet Kabaklı da evlatlarına kavuşmak istediklerini anlatarak, "Kadınlardan destek bekliyoruz. Terörün kökünü kazımadan nöbetimiz son bulmayacak." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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