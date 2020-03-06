OGM'ye personel alımında tercih sonuçları açıklandı
|06 Mart 2020 11:17
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OGM Sözleşmeli personel tercih yerleştirme töreni Tarım ve Orman Bakanı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.
Bakan Pakdemirli'nin törende konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde
Orman Genel Müdürlüğümüze 5.000 Sözleşmeli personel alımı kapsamında;
KPSS başarı puanına göre aldığımız 1.150 muhtelif pozisyonlardaki sözleşmeli personel için süreç tamamlandı ve adaylar görevlerine başladı!
KPSS başarı puanı ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucu aldığımız 1.150 Orman Mühendisi ve 2.700 Orman Muhafaza Memuru ise, bugün yapılacak yerleştirme işlemi sonucunda tercih ettikleri Orman İşletme Müdürlüklerimize yerleşecekler, ve yeni görevlerine başlayacaklardır.
Ben bu mukaddes görevin hepiniz ve hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum!
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