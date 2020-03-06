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27 bin kadın çalışma ödeneği almaya hak kazandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: '2002'den Şubat 2020 sonuna kadar 2 milyon 617 bin kadını özel sektörde işe yerleştirdik. Yarım çalışma ödeneğini şubat sonuna kadar 27 bin kadın almaya hak kazandı.'
|06 Mart 2020 11:20
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: '2002'den Şubat 2020 sonuna kadar 2 milyon 617 bin kadını özel sektörde işe yerleştirdik. Yarım çalışma ödeneğini şubat sonuna kadar 27 bin kadın almaya hak kazandı.'Tarım Bakanı: Destek ücretleri 18:00 itibariyle yatırılacak
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