CTE'de görevde yükselme yerleştirme sonuçları açıklandı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavını Kazanan Personelin Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nda başarılı olan idare memuru, şef, sayman, infaz ve koruma başmemuru, öğretmen ve memur unvanında kazanan personelin tercihleri doğrultusunda yerleştirme işlemleri 05.03.2020 tarihli Bakanlık Olur'u ile tamamlanmış olup yerleştirme işlemi yapılan personelin yerleştirme sonuçları, unvan dağılımına göre ekte yer almaktadır. Kurum II. Müdürü ve Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcılığı sınavını kazanan personelin tercih sonuçları bilahare ilan edilecektir.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilme yapılan adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62'nci maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda:

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

Ayrıca Bakan Olur'uyla onaylanan "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personelinin 2020 Yılı Eğitim Programı ve Eğitim Planı" kapsamında gerçekleştirilen uyum eğitimine katılan personelin ilişik kesme, ayrılış-başlangıç gibi işlemlerini söz konusu eğitimin bitimine müteakip gerçekleştirmeleri, henüz eğitime katılmamış olanların ise ilişik kesme, ayrılış-başlangıç gibi işlemlerini tamamladıktan sonra Personel Eğitim Daire Başkanlığı'ndan gelecek bilgi doğrultusunda eğitimlere katılmaları gerekmektedir.

2020 yılında açılması planlanan fakat inşaat aşaması devam eden ceza infaz kurumlarına ataması yapılan personelin geçici olarak görevlendirildiği kurumlar ekli listelerde belirtilmiş olup, söz konusu kurumların faaliyete alınması halinde ilgili personelin geçici görevlendirilmesi kaldırılarak atanmış oldukları kurumlara nakledilecektir.

Söz konusu sınav sonucuna göre ataması yapılan personel için tebligatlar ayrıca görev yaptıkları kurumlarına gönderilecektir.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavını kazanan personeli tebrik eder, yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

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