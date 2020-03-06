1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 107 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selman Karayılmazlar:- "Acil durumu olan, sıkıntılı durumda olan hiçbir öğrenci arkadaşımız yoktur, hepsinin durumu gayet iyi
 06 Mart 2020 11:41
Yazdır
Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 107 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bartın'da 107 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Üniversitesi'ne bağlı Hacı İbrahim Paşa, Çeşmi Cihan, Oruç Reis ile Ağdacı yurtlarında öğrencilerden bazıları dün akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayeti bulunan 107 öğrenci sabah saatlerinde kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Bartın Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Selman Karayılmazlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde yurtlarda kalan öğrencilerde rahatsızlık görüldüğünü ve 107 öğrencinin ambulans ve kendi imkanlarıyla Bartın Devlet Hastanesi ile özel hastanelere götürüldüğünü söyledi.

Şu anda hastanelere başvuran öğrencilerde ciddi bir sıkıntı olmadığını ifade eden Karayılmazlar, "Acil durumu olan, sıkıntılı durumda olan hiçbir öğrenci arkadaşımız yoktur, hepsinin durumu gayet iyi. Hastaneye başvuran öğrencilerimiz arasında yurtların yanı sıra özel yurtlarda da var. Arkadaşlarımız peyderpey geliyor. Bizler de gerekli incelemeyi yapacağız." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı
06 Mart 2020 12:12		 27 bin kadın çalışma ödeneği almaya hak kazandı
06 Mart 2020 11:20
Hacizli malların haczini kaldırıp satan çete çökertildi
06 Mart 2020 11:01		 Başkentte lüks villaya fuhuş operasyonu
06 Mart 2020 10:00
Babasına kızdı, otomobili ateşe verdi
05 Mart 2020 23:45		 Eğitim kursuna dolandırıcılık baskını: 7 kişi gözaltında
05 Mart 2020 22:21
Ankara'da kamyonet okul bahçesine uçtu: 3 yaralı
05 Mart 2020 20:33		 Cezaevi aracından kaçan 2 mahkum yakalandı
05 Mart 2020 19:44
Pendik'te lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
05 Mart 2020 19:40		 Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
05 Mart 2020 19:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:48 - 'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açan polise, ölüme neden olmaktan dava12:43 - Çeyrek altın ne kadar?12:43 - Sağlık Bakan Yardımcısı: Türkiye'de bebek ölüm hızı her yıl düşüyor12:30 - Bakan Soylu Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısını açıkladı12:24 - Zimmet sanığı müdür suçunu itiraf etti, 36 yıl 9 ay hapis cezası verildi12:17 - Dizi oyuncusunun öldüğü kazada TCDD görevlisine hapis12:16 - Tüketiciler Birliğine şikayetlerde 'kaçak su bedeline itiraz' ilk sırada yer aldı12:15 - Dolar gün ortası düşüşe geçti12:15 - Yargıtay Başkanı'ndan 'yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı' açıklaması12:14 - Odatv'de yayımlanan haberle ilgili Barış Pehlivan ifade veriyor
12:12 - Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı12:06 - CHP: Kötü bir barış her zaman haklı bir savaştan iyidir12:02 - Darbecilere ve elebaşı Gülen'e 'mala zarar verme' davası11:58 - Babadan ve eşten ölüm aylığına mahkemeden onay11:41 - Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 107 öğrenci hastaneye kaldırıldı11:31 - Tarım Bakanı: Destek ücretleri 18:00 itibariyle yatırılacak11:27 - CTE'de görevde yükselme yerleştirme sonuçları açıklandı11:23 - Fişleme tablosu tutan FETÖ sanığının yalanlarını deliller çürüttü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hastalar birbirine saldırdı, 7 personel açığa alındı
Gram altın 330'dan döndü
MİT personelini deşifre eden Odatv internet sitesi kapatıldı
Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
Cumhur İttifakı kararlı, O vekilin vekilliği düşecek
BİM zincir marketlerine 5 bin kişi alacak
Tarım Kredi Market'te, yöneticiler topluca görevden alındı
Milletvekilinin kardeşine milyonluk ihale
FETÖ'cülerin himmet listesi ele geçirildi
10 maddede 5 Mart mutabakatının şifreleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hipotansiyon 3
Toplum sözleşmesi 1
Kurşun dökmek 2
Tahin pekmez 7
bunlar rakam değil can 1
alpay özalan'ın engin özkoç'a saldırması 4
06.03.2020 anadolu efes vs olympiakos maçı 1
06.03.2020 idlib'de ateşkes başlaması 1
tolga ciğerci 1
ronaldinho'nun gözaltına alınması 1
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam