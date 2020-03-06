Gram altın 328 lira seviyelerinde
|06 Mart 2020 11:05
|Yazdır
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 327,7 liradan alıcı buluyor.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,8 artışla 329,1 liradan tamamladı.
Bugüne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 327,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 533 lira, Cumhuriyet altını da 2.181 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı dün, küresel piyasalarda azalan risk iştahıyla yüzde 2,1 artarak 1.673 dolar seviyesinden günü tamamlaması sonrası bugün Asya piyasalarında yatay bir seyir izliyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının küresel ekonomiye olası etkilerinin yatırımcıları tedirgin etmeye devam ettiğini belirterek, buna bağlı olarak varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını kaydetti.
Finansal istikrarı korumak amacıyla merkez bankalarının genişlemeci para politikasına yöneldiğine dikkati çeken analistler, bu durumun altın fiyatlarını yukarı yönde desteklediğini ifade etti.
Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çeyrek altın ne kadar?
06 Mart 2020 12:43
|Dolar gün ortası düşüşe geçti
06 Mart 2020 12:15
|Paniğe kapılmadan beklerse altın sahipleri kazanacak
06 Mart 2020 10:48
|Borsa güne düşüşle başladı
06 Mart 2020 10:03
|Güne başlarken döviz fiyatları
06 Mart 2020 09:58
|Gram altın 330'dan döndü
06 Mart 2020 09:40
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
05 Mart 2020 18:22
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
05 Mart 2020 17:33
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatlar
05 Mart 2020 17:16
|Merkez Bankası rezervleri 21 ayın zirvesinde
05 Mart 2020 15:08