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Gram altın 328 lira seviyelerinde

Gram altın 327,7 lira, çeyrek altın 533 lira ve Cumhuriyet altını 2.181 liradan işlem görüyor
 06 Mart 2020 11:05
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Gram altın 328 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 327,7 liradan alıcı buluyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,8 artışla 329,1 liradan tamamladı.

Bugüne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 327,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 533 lira, Cumhuriyet altını da 2.181 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün, küresel piyasalarda azalan risk iştahıyla yüzde 2,1 artarak 1.673 dolar seviyesinden günü tamamlaması sonrası bugün Asya piyasalarında yatay bir seyir izliyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının küresel ekonomiye olası etkilerinin yatırımcıları tedirgin etmeye devam ettiğini belirterek, buna bağlı olarak varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını kaydetti.

Finansal istikrarı korumak amacıyla merkez bankalarının genişlemeci para politikasına yöneldiğine dikkati çeken analistler, bu durumun altın fiyatlarını yukarı yönde desteklediğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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