1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uçak kazasına ilişkin kaptan pilotun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kaptan pilot M.A'nın tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi.
 06 Mart 2020 11:04
Yazdır
Uçak kazasına ilişkin kaptan pilotun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kaptan pilot M.A'nın tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuklanmasına karar verilen kaptan pilot M.A'nın tutukluluğuna yapılan itiraz, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi.

Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddederek, M.A'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

- Pilotun avukatından açıklama

Öte yandan kaptan pilot M.A'nın avukatı Mehmet Kahya, yaptığı yazılı açıklamada Sabiha Gökçen Havalimaı'nda gerçekleşen uçak kazası nedeniyle müvekkilinin 24 Şubat'ta tutuklanmasına karar verildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"2 Mart'ta İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğine tarafımızca, tutuklama kararına itiraz dilekçesi sunulmuştur. Dilekçemiz ekinde sunulan rapor içeriğinde müvekkilimizin kişisel bakım ve hijyen ihtiyaçlarını kendisinin karşılayamayacağı, bu hususların periyodik doktor kontrolleri takibinde değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin doktor raporu sunulmuştur. İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından dilekçemiz ve ekinde sunulan sağlık raporuna rağmen itirazımızın reddine, 'kaçma ve delilleri karartma şüphesi' ile tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açan polise, ölüme neden olmaktan dava
06 Mart 2020 12:48		 Zimmet sanığı müdür suçunu itiraf etti, 36 yıl 9 ay hapis cezası verildi
06 Mart 2020 12:24
Dizi oyuncusunun öldüğü kazada TCDD görevlisine hapis
06 Mart 2020 12:17		 Darbecilere ve elebaşı Gülen'e 'mala zarar verme' davası
06 Mart 2020 12:02
İşçisini ayağından vuran eski başkan tutuklandı
05 Mart 2020 23:03		 Yalova'daki zimmet soruşturmasında tutuklu sayısı 17'ye yükseldi
05 Mart 2020 19:16
Oda TV Ankara Müdürü Yıldız'a, Bakan Akar'a hakaretten para cezası
05 Mart 2020 17:52		 Mersin'de karısı ve oğlunu rehin alan sanık, eşine 'söz' verince tahliye edildi
05 Mart 2020 12:01
Baba ile kızının karşılıklı 'yaralama' davası
05 Mart 2020 11:12		 Trafik polisi babayı isyan ettiren karar
05 Mart 2020 08:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:48 - 'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açan polise, ölüme neden olmaktan dava12:43 - Çeyrek altın ne kadar?12:43 - Sağlık Bakan Yardımcısı: Türkiye'de bebek ölüm hızı her yıl düşüyor12:30 - Bakan Soylu Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısını açıkladı12:24 - Zimmet sanığı müdür suçunu itiraf etti, 36 yıl 9 ay hapis cezası verildi12:17 - Dizi oyuncusunun öldüğü kazada TCDD görevlisine hapis12:16 - Tüketiciler Birliğine şikayetlerde 'kaçak su bedeline itiraz' ilk sırada yer aldı12:15 - Dolar gün ortası düşüşe geçti12:15 - Yargıtay Başkanı'ndan 'yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı' açıklaması12:14 - Odatv'de yayımlanan haberle ilgili Barış Pehlivan ifade veriyor
12:12 - Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı12:06 - CHP: Kötü bir barış her zaman haklı bir savaştan iyidir12:02 - Darbecilere ve elebaşı Gülen'e 'mala zarar verme' davası11:58 - Babadan ve eşten ölüm aylığına mahkemeden onay11:41 - Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 107 öğrenci hastaneye kaldırıldı11:31 - Tarım Bakanı: Destek ücretleri 18:00 itibariyle yatırılacak11:27 - CTE'de görevde yükselme yerleştirme sonuçları açıklandı11:23 - Fişleme tablosu tutan FETÖ sanığının yalanlarını deliller çürüttü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hastalar birbirine saldırdı, 7 personel açığa alındı
Gram altın 330'dan döndü
MİT personelini deşifre eden Odatv internet sitesi kapatıldı
Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
Cumhur İttifakı kararlı, O vekilin vekilliği düşecek
BİM zincir marketlerine 5 bin kişi alacak
Tarım Kredi Market'te, yöneticiler topluca görevden alındı
Milletvekilinin kardeşine milyonluk ihale
FETÖ'cülerin himmet listesi ele geçirildi
10 maddede 5 Mart mutabakatının şifreleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
05.03.2020 panathinaikos vs cska moskova maçı 3
Toplum sözleşmesi 1
05.03.2020 zenit vs zalgiris maçı 3
kuskus 3
kaymaklı ekmek kadayıfı 1
onun yeri esed'in yanıdır 6
mickey mouse sendromu 2
israil ile dost muyuz? 2
unutmak 1
halka tatlı 2
SON İLANLAR
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 42 İşçi Alacak
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Nürnberg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
İstanbul Hamidiye Kaynak Sulari 3 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Bozüyük Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam