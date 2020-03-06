1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP: Kötü bir barış her zaman haklı bir savaştan iyidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: Rusya görüşmesinden sonraki ateşkesi öncelikle 'Kötü bir barış her zaman haklı bir savaştan iyidir' tarihsel sözüyle değerlendirmek lazım
 06 Mart 2020 12:06
Yazdır
CHP: Kötü bir barış her zaman haklı bir savaştan iyidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkese ilişkin, "Rusya görüşmesinden sonraki ateşkesi öncelikle 'Kötü bir barış her zaman haklı bir savaştan iyidir.' tarihsel sözüyle değerlendirmek lazım." ifadesini kullandı.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da sağlanan mutabakata ilişkin değerlendirmede bulundu. CHP olarak her zaman ve her koşulda Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesini savunduklarını belirten Torun, ülkeyi sonu belli olmayan maceralara sürüklemenin adeta bir cinayet olduğunu ileri sürdü.

"Rusya mutabakatını, Rusya görüşmesinden sonraki ateşkesi öncelikle 'Kötü bir barış her zaman haklı bir savaştan iyidir.' tarihsel sözüyle değerlendirmek lazım. Evet bir kez daha gördük ki savaş politikalarıyla savaş rüzgarlarıyla bir yere varılamaz." ifadelerini kullanan Torun, diplomasi ve görüşmelerin her zaman diyalog ve çözüm getirdiğini belirtti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, şu değerlendirmede bulundu:

"Erdoğan'ın maceraları ve sorumsuzluğu bize bir kez daha tarafsız cumhurbaşkanlığının ne kadar önemli olduğunu herkese göstermiştir. Ülkenin tüm siyasi güçlerini yok sayan tek adam ülkeyi maceraya sürüklemiştir. Masa başında verilen yanlış kararlar ve uygulanan yanlış politikalar sonucu ülkemiz 10 yıldır bir bataklığa saplanmıştır. Biz sürekli diyalogdan ve ortak akıldan yana olduğumuzu söyledik. Bunu tekrar ediyoruz. Ama bizimle diyalog kurmayan tek adam Rusya'ya koşup Putin'le konuşmak zorunda kaldı. Biz yine de sırf şehit haberleri gelmemesi için, sırf anaların yürekleri yanmaması için her türlü barışı savunuyoruz. Erdoğan'ın hem içeride hem de dışarıda sergilediği sorumsuzluk ve maceranın hesabının sorulmasını ise sandığa bırakıyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısını açıkladı
06 Mart 2020 12:30		 Tarım Bakanı: Destek ücretleri 18:00 itibariyle yatırılacak
06 Mart 2020 11:31
OGM'ye personel alımında tercih sonuçları açıklandı
06 Mart 2020 11:17		 Dışişleri'nden 'Öcalan'a hemşehrilik' verilmesine tepki
06 Mart 2020 11:14
Cumhur İttifakı kararlı, O vekilin vekilliği düşecek
06 Mart 2020 10:44		 Tüp yüklü kamyon kadına çarptı
06 Mart 2020 10:38
'2019'da kadın işsizliği rekor seviyeye ulaştı'
06 Mart 2020 10:27		 Akşener'den Erdoğan'a 'liderler düzeyinde toplanalım' çağrısı
06 Mart 2020 09:41
Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
06 Mart 2020 09:23		 Aydınlardan soykırıma hayır çağrısı
06 Mart 2020 09:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:48 - 'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açan polise, ölüme neden olmaktan dava12:43 - Çeyrek altın ne kadar?12:43 - Sağlık Bakan Yardımcısı: Türkiye'de bebek ölüm hızı her yıl düşüyor12:30 - Bakan Soylu Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısını açıkladı12:24 - Zimmet sanığı müdür suçunu itiraf etti, 36 yıl 9 ay hapis cezası verildi12:17 - Dizi oyuncusunun öldüğü kazada TCDD görevlisine hapis12:16 - Tüketiciler Birliğine şikayetlerde 'kaçak su bedeline itiraz' ilk sırada yer aldı12:15 - Dolar gün ortası düşüşe geçti12:15 - Yargıtay Başkanı'ndan 'yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı' açıklaması12:14 - Odatv'de yayımlanan haberle ilgili Barış Pehlivan ifade veriyor
12:12 - Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı12:06 - CHP: Kötü bir barış her zaman haklı bir savaştan iyidir12:02 - Darbecilere ve elebaşı Gülen'e 'mala zarar verme' davası11:58 - Babadan ve eşten ölüm aylığına mahkemeden onay11:41 - Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 107 öğrenci hastaneye kaldırıldı11:31 - Tarım Bakanı: Destek ücretleri 18:00 itibariyle yatırılacak11:27 - CTE'de görevde yükselme yerleştirme sonuçları açıklandı11:23 - Fişleme tablosu tutan FETÖ sanığının yalanlarını deliller çürüttü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hastalar birbirine saldırdı, 7 personel açığa alındı
Gram altın 330'dan döndü
MİT personelini deşifre eden Odatv internet sitesi kapatıldı
Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
Cumhur İttifakı kararlı, O vekilin vekilliği düşecek
BİM zincir marketlerine 5 bin kişi alacak
Tarım Kredi Market'te, yöneticiler topluca görevden alındı
Milletvekilinin kardeşine milyonluk ihale
FETÖ'cülerin himmet listesi ele geçirildi
10 maddede 5 Mart mutabakatının şifreleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dondurma 2
paşa döner 1
sütlaç 1
sözlüğü güne çevirmek 7
meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz 2
iş akdi 2
05.03.2020 panathinaikos vs cska moskova maçı 3
Dünya delirmiş gibi 2
04.03.2020 maccabi vs anadolu efes maçı 1
siyasi başlıkların artık baymaya başlaması 2
SON İLANLAR
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 42 İşçi Alacak
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Nürnberg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
İstanbul Hamidiye Kaynak Sulari 3 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Bozüyük Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam