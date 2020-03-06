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Dolar gün ortası düşüşe geçti

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 06 Mart 2020 12:15
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Dolar gün ortası düşüşe geçti

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,08206,0830
Avro6,86006,8610
Sterlin7,86507,9050
ANKARA
ABD Doları6.05506.1050
Avro6.81006.8700
Sterlin7.81907.9620
Anadolu Ajansı
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