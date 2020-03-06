1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tüketiciler Birliğine şikayetlerde 'kaçak su bedeline itiraz' ilk sırada yer aldı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: Geçtiğimiz yıl tarafımıza 5 bin civarında şikayet geldi. Bunların ilk sırasında, iskansız hanelerin su faturalarındaki kaçak su bedellerinin iadesine ilişkin itirazlar yer aldı. Şikayetlerin 2 bin kadarı bu konuda oldu"
 06 Mart 2020 12:16
Yazdır
Tüketiciler Birliğine şikayetlerde 'kaçak su bedeline itiraz' ilk sırada yer aldı

- Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 2019'da 5 bin civarında tüketici şikayeti aldıklarını, en fazla "iskansız hanelerin su faturalarındaki kaçak su bedellerinin iadesi"nin şikayet konusu olduğunu söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin her zaman haklarını aramaları gerektiğini ifade etti.

Tüketiciler Birliğine 2019'da 5 bin civarında şikayet geldiğini belirten Şahin, şikayetler arasında iskansız hanelerin su faturalarındaki kaçak su bedellerinin iadesine yönelik itirazların ilk sırada yer aldığını bildirdi.

"Şikayetlerin 2 bin kadarı bu konuda oldu." diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Yani tüketiciler en çok iskanı olmayan dairelerine gelen su faturalarındaki kaçak su bedelinin iadesi için itirazda bulundu. Tüketiciler, 'benim dairemin iskanı yok, fazla su parası ödüyorum, bunu ne yapacağım, nasıl ve kimden alacağım' gibi taleplerle geliyor. Biz de müteahhitlerin sorumluluğunda olduğu için bu bedelin onlardan alınması gerektiğini söylüyoruz."

Türkiye'deki hanelerin yüzde 45'inin iskanının bulunmadığını dile getiren Şahin, "Kaçak su bedeli müteahhitten alınır. Müteahhitler dairenin iskanını almayınca olan tüketiciye oluyor. Tüketici fazla ödediği her su faturasındaki kaçak kullanım bedelinin parasını müteahhitten alabilir." diye konuştu.

Şahin, tüketicilerin, bu konuda hakem heyetlerine başvurmaları gerektiğini ifade etti.

- İkinci sırada ekspertiz ücretlerine itiraz var

Kaçak su bedelinin ardından en çok şikayetin bankaların aldığı ekspertiz ücretleri konusunda geldiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Ekspertiz faturasının tüketici adına kesilmesi gerektiğini, aksi takdirde yasal olmadığını ve ekspertiz ücretinin geri alınabileceğini tüketicilerimize söyledik. Elektronik eşyalardaki arızalar ise şikayetlerin üçüncü sırasında yer aldı. Yani 'eşyam birden fazla arıza verdi' ya da 'aynı arızayı tekrar verdi ne yapmalıyız' gibi şikayetler geldi. Dördüncü sırada da en çok şikayet ayakkabıdan yani kıyafet sektöründen geldi. Beşinci sırada ise uzaktan satışlar yer aldı. Bunda da üniversite öğrencilerine satılan kitap ve CD setleri ön sırada bulunuyor."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Banka ATM'sine sıkışan para için önemli karar
05 Aralık 2019 00:03		 Dörtte biri hacizli maaşa banka blokesine hakem heyetinden engel
18 Kasım 2019 12:11
Kansere 'ilaç' olacak karar
20 Ekim 2019 07:46		 Mahkeme'den UBER'in faaliyetlerine durdurma
16 Ekim 2019 14:40
Yanıltıcı fotoğrafla rezervasyona 'ücret iadesi' kararı
13 Ekim 2019 12:47		 Nikah görüntüleri kusurlu kaydedilen çifte tazminat
29 Eylül 2019 11:32
Cani koca eşini 46 yerinden bıçaklamış
29 Ağustos 2019 20:54		 Yargıtay'dan tarihi karar: Şüpheden suç doğmaz
05 Temmuz 2019 10:43
Bozulan telefonu mahkeme kararıyla iade etti
07 Nisan 2019 11:18		 Okul servis ücretleriyle ilgili emsal karar
22 Mart 2019 10:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:48 - 'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açan polise, ölüme neden olmaktan dava12:43 - Çeyrek altın ne kadar?12:43 - Sağlık Bakan Yardımcısı: Türkiye'de bebek ölüm hızı her yıl düşüyor12:30 - Bakan Soylu Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısını açıkladı12:24 - Zimmet sanığı müdür suçunu itiraf etti, 36 yıl 9 ay hapis cezası verildi12:17 - Dizi oyuncusunun öldüğü kazada TCDD görevlisine hapis12:16 - Tüketiciler Birliğine şikayetlerde 'kaçak su bedeline itiraz' ilk sırada yer aldı12:15 - Dolar gün ortası düşüşe geçti12:15 - Yargıtay Başkanı'ndan 'yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı' açıklaması12:14 - Odatv'de yayımlanan haberle ilgili Barış Pehlivan ifade veriyor
12:12 - Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı12:06 - CHP: Kötü bir barış her zaman haklı bir savaştan iyidir12:02 - Darbecilere ve elebaşı Gülen'e 'mala zarar verme' davası11:58 - Babadan ve eşten ölüm aylığına mahkemeden onay11:41 - Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 107 öğrenci hastaneye kaldırıldı11:31 - Tarım Bakanı: Destek ücretleri 18:00 itibariyle yatırılacak11:27 - CTE'de görevde yükselme yerleştirme sonuçları açıklandı11:23 - Fişleme tablosu tutan FETÖ sanığının yalanlarını deliller çürüttü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hastalar birbirine saldırdı, 7 personel açığa alındı
Gram altın 330'dan döndü
MİT personelini deşifre eden Odatv internet sitesi kapatıldı
Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
Cumhur İttifakı kararlı, O vekilin vekilliği düşecek
BİM zincir marketlerine 5 bin kişi alacak
Tarım Kredi Market'te, yöneticiler topluca görevden alındı
Milletvekilinin kardeşine milyonluk ihale
FETÖ'cülerin himmet listesi ele geçirildi
10 maddede 5 Mart mutabakatının şifreleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iett'yi dolandıran memurlar 1
unutmak 1
siyasi başlıkların artık baymaya başlaması 2
gözümüz aydın 3
Hipotansiyon 3
alpay özalan'ın engin özkoç'a saldırması 4
aşık gülabi 1
lütfen artık yenilin mektubunun laneti 3
Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması 2
iyi ki futbola laf ettik 5
SON İLANLAR
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 42 İşçi Alacak
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Nürnberg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
İstanbul Hamidiye Kaynak Sulari 3 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Bozüyük Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam