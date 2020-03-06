1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Odatv'de yayımlanan haberle ilgili Barış Pehlivan ifade veriyor

Odatv'de yayımlanan bir habere ilişkin Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklandığı soruşturma kapsamında, sitenin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın "şüpheli" olarak ifadesi alınıyor.
 06 Mart 2020 12:14
Yazdır
Odatv'de yayımlanan haberle ilgili Barış Pehlivan ifade veriyor

Odatv'de yayımlanan bir habere ilişkin Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklandığı soruşturma kapsamında, sitenin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın "şüpheli" olarak ifadesi alınıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Pehlivan, ifadesi alınmak üzere başsavcılığa davet edildi.

Pehlivan, avukatları Hüseyin Ersöz, Yiğit Kazım Akalın ve Serkan Günel ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Barış Pehlivan ve avukatları, daha sonra ifade vermek üzere başsavcılığa geçti.

Aynı soruşturmada, haberde imzası bulunan Hülya Kılınç ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, sevk edildikleri mahkemece 5 Mart'ta, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Oda TV Genel Yayın Yönetmeni ifadeye çağrıldı
05 Mart 2020 22:40		 'Koronavirüs ilacını buldum' diyen aktar hakkında yasal işlem
05 Mart 2020 22:27
Kübra öğretmenin katilinin savunması pes dedirtti
05 Mart 2020 19:32		 Meslektaşını, onu görünce durmadıkları için öldürmüş
05 Mart 2020 18:32
Jandarmanın denetimlerini sızdıran astsubay ve uzman çavuş tutuklandı
05 Mart 2020 18:20		 Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
05 Mart 2020 18:16
Odatv'nin haber müdürü ile muhabiri tutuklandı
05 Mart 2020 04:15		 Çıplak poz vermişti, hakkında yakalama kararı çıktı
04 Mart 2020 21:43
'Tek Teker Yiğit'in ehliyetine süresiz el konuldu
04 Mart 2020 20:41		 CHP'li Özkoç'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması
04 Mart 2020 17:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:48 - 'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açan polise, ölüme neden olmaktan dava12:43 - Çeyrek altın ne kadar?12:43 - Sağlık Bakan Yardımcısı: Türkiye'de bebek ölüm hızı her yıl düşüyor12:30 - Bakan Soylu Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısını açıkladı12:24 - Zimmet sanığı müdür suçunu itiraf etti, 36 yıl 9 ay hapis cezası verildi12:17 - Dizi oyuncusunun hayatını kaybettiği kazada TCDD görevlisine hapis12:16 - Tüketiciler Birliğine şikayetlerde 'kaçak su bedeline itiraz' ilk sırada yer aldı12:15 - Dolar gün ortası düşüşe geçti12:15 - Yargıtay Başkanı'ndan 'yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı' açıklaması12:14 - Odatv'de yayımlanan haberle ilgili Barış Pehlivan ifade veriyor
12:12 - Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı12:06 - CHP: Kötü bir barış her zaman haklı bir savaştan iyidir12:02 - Darbecilere ve elebaşı Gülen'e 'mala zarar verme' davası11:58 - Babadan ve eşten ölüm aylığına mahkemeden onay11:41 - Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 107 öğrenci hastaneye kaldırıldı11:31 - Tarım Bakanı: Destek ücretleri 18:00 itibariyle yatırılacak11:27 - CTE'de görevde yükselme yerleştirme sonuçları açıklandı11:23 - Fişleme tablosu tutan FETÖ sanığının yalanlarını deliller çürüttü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hastalar birbirine saldırdı, 7 personel açığa alındı
Gram altın 330'dan döndü
MİT personelini deşifre eden Odatv internet sitesi kapatıldı
Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
Cumhur İttifakı kararlı, O vekilin vekilliği düşecek
BİM zincir marketlerine 5 bin kişi alacak
Tarım Kredi Market'te, yöneticiler topluca görevden alındı
Milletvekilinin kardeşine milyonluk ihale
FETÖ'cülerin himmet listesi ele geçirildi
10 maddede 5 Mart mutabakatının şifreleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
04.03.2020 fenerbahçe vs kızılyıldız maçı 1
sağlıklı yaşam başlıkların artık baymaya başlaması 6
turşu kurmak 2
mickey mouse sendromu 2
yorgunluktan gözleri ağrımak 2
cep telefonlarına yüzde 1 ek vergi getirilmesi 5
mozaik pasta 1
dondurma 2
iş akdi 2
iett'yi dolandıran memurlar 1
SON İLANLAR
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 42 İşçi Alacak
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Nürnberg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
İstanbul Hamidiye Kaynak Sulari 3 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Bozüyük Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam