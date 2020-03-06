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'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açan polise dava

İddianamede, polis memuru S.M'nin "haksız tahrik altında ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi- Polisin dur ihtarına uymayan aracın sürücüsü Gökhan E'nin "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi
 06 Mart 2020 12:48
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'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açan polise dava

Ataşehir'de "dur" ihtarına uymayan araca ateş açarak 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle polis memuru hakkında "haksız tahrik altında ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, polis memurları M.K, Ö.K. ve S.M'nin 11 Aralık 2018'de resmi zırhlı ekip aracıyla ring görevi yaptıkları anlatıldı.

Polis ekibinin, Mustafa Kemal Mahallesi 3007 Caddesi'nde, park halinde içinde 4 kişinin bulunduğu otomobilin yanına kontrol amacıyla gittiği kaydedilen iddianamede, şüpheli otomobilin, ekip aracından inerek kendilerine doğru ilerleyen polis memurlarından S.M'nin üstüne sürüldüğü, daha sonra diğer araçlara çarparak kaçmaya çalıştığı aktarıldı.

Bu sırada polis memuru S.M'nin belindeki silahı eline aldığı ve yüksek sesle "dur polis" şeklinde ihtarda bulunduğu belirtilen iddianamede, şüpheli aracın ön kapısını açmaya çalıştığı sırada şoför koltuğunda oturan Gökhan E'nin bacakları arasında silah namlusu gören S.M'nin aracın sol arka lastiğine 2-3 el ateş ettiği kaydedildi.

İddianamede, aracın sürücüsü olan Gökhan E'nin uyarılara aldırış etmeyerek kaçmaya devam ettiği, polis memuru S.M'nin aracın durmaması üzerine lastik bölgelerini hedef alarak bir el daha ateş ettiği aktarıldı.

Polis ekiplerinin takip ettikleri aracı bir caddede sıkıştırdığı belirtilen iddianamede, S.M'nin aracın yanına koştuğu sırada şüphelilerin arabayı S.M'nin üzerine doğru sürerek kaçtıkları kaydedildi.

- Açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Şüpheli aracı arama çalışmaları sırasında 3077 Sokak'ta "silahlı yaralama" konusu anonsunun geçmesi üzerine söz konusu polis memurlarının olay yerine gittiği belirtilen iddianamede, kaçan şüpheli aracın burada bulunduğu, araç içindeki şüphelilerden 17 yaşındaki C.S'ye de ilk yardım ekiplerince müdahale edildiğinin görüldüğü anlatıldı.

İddianamede, C.S'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edilerek, olay yeri incelemesinde elde edilen kovan ve mermi çekirdeklerinin polis memuru S.M'nin tabancasından atılmış olduğunun belirlendiği belirtildi.

İddianamede, polis memuru S.M'nin söz konusu aracı durdurmak amacıyla lastiklerini hedef alarak açtığı ateş neticesinde tabancadan çıkan merminin, bagaj kapağından girerek sağ arka koltukta oturan C.S'nin ölümüne neden olduğu kaydedildi.

Kaçan araçta yapılan incelemede 2 silah bulunduğu aktarılan iddianamede, aracı süren Gökhan E'nin de aracı müşteki polis memuru S.M'nin üzerine sürerek görevini yapmasını engellemek amacıyla direndiği anlatıldı.

İddianamede, müşteki sanık olan polis memuru S.M'nin silah kullanma hak ve yetkisinin icrasında sınırı aşmak suretiyle ölüme neden olduğu, içinde silah bulunan aracın üzerine doğru sürülmesinin ise haksız tahrik hükümlerini oluşturacağı vurgulandı.

Bu kapsamda müşteki sanık polis memuru S.M'nin "haksız tahrik altında ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapisle, aracı kullanan Gökhan E'nin ise "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame gönderildiği 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
Anadolu Ajansı
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