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Trafoda akıma kapılan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı
Antalya'da trafoda elektrik akımına kapılan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı
|06 Mart 2020 13:06
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Antalya'da trafoda elektrik akımına kapılan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.
İbrahim Bölge (56) ile Ahmet Yılmaz, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1949 Sokak'ta arızasını gidermeye çalıştıkları trafoda akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bölge'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Bölge'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınları tarafından alındı.
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