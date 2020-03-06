1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,30 azalışla 109.245,73 puana düştü
 06 Mart 2020 13:40
Yazdır
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,30 azalışla 109.245,73 puana düştü.

Günün ilk yarısında satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.569,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,45 ve holding endeksi yüzde 3,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,61 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,99 ile ulaştırma oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgını endişeleri ile küresel pay piyasalarındaki güçlü satıcılı seyrin, Borsa İstanbul'da da etkili olduğunu bildirdi.

Bu gece yarısından itibaren başlayan ateşkes sürecinde Suriye'deki gelişmelerin takip edileceğini belirten analistler, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak şubat ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.200'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar?
06 Mart 2020 12:43		 Dolar gün ortası düşüşe geçti
06 Mart 2020 12:15
Gram altın 328 lira seviyelerinde
06 Mart 2020 11:05		 Paniğe kapılmadan beklerse altın sahipleri kazanacak
06 Mart 2020 10:48
Borsa güne düşüşle başladı
06 Mart 2020 10:03		 Güne başlarken döviz fiyatları
06 Mart 2020 09:58
Gram altın 330'dan döndü
06 Mart 2020 09:40		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
05 Mart 2020 18:22
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
05 Mart 2020 17:33		 Dolar ve avroda gün sonu fiyatlar
05 Mart 2020 17:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:38 - Odatv kapatıldı, haber müdürü tutuklandı, Yayın Yönetmeni Pehlivan için tutuklama talebi14:35 - Bakan Koca: Koronavirüs Meclis'e girmiş!14:29 - Özel harekat polisleri Meriç Nehri'nde göreve başladı14:26 - Kuyumcu kuryesi kocasını gaspçılardan böyle kurtardı14:22 - Hollanda'da korona virüsünden ilk ölüm14:17 - Teröristler mağarayı işkence ve sorgu yeri olarak kullanmış14:11 - Türk bilim insanları 'Dünya'nın kara kutusu'nu araştırdı14:09 - Dekanlığa vekalette süre sınırlaması var mıdır?14:03 - Erdoğan, TBMM'deki kavgaya ilişkin ilk defa konuştu13:58 - Yeniden EPDK Başkanlığına atanan Yılmaz, Yargıtay'da yemin etti
13:56 - İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 124'e yükseldi13:56 - 'Okullarda koronavirüse karşı hijyen uygulaması başlatıldı'13:51 - Bakan Selçuk: 2 milyon 617 bin kadınımızı işe yerleştirdik13:47 - Bankacı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü13:47 - Ortaokul müdürü tacizden tutuklandı13:40 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:33 - Türkiye'den sınır ötesinde operasyon13:25 - Bakan Varank'tan, Odatv'nin haberini savunanlara tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hastalar birbirine saldırdı, 7 personel açığa alındı
Gram altın 330'dan döndü
MİT personelini deşifre eden Odatv internet sitesi kapatıldı
Tarım Kredi Market'te, yöneticiler topluca görevden alındı
Cumhur İttifakı kararlı, O vekilin vekilliği düşecek
BİM zincir marketlerine 5 bin kişi alacak
Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
Milletvekilinin kardeşine milyonluk ihale
FETÖ'cülerin himmet listesi ele geçirildi
10 maddede 5 Mart mutabakatının şifreleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çıkar ilişkisi 3
Dünya delirmiş gibi 2
watford 4
künefe 5
şu an çalan şarkı 1
sağlıklı yaşam başlıkların artık baymaya başlaması 6
ben foster 2
ilker kaleli 2
sonunda delirdik 7
dondurma 3
SON İLANLAR
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 42 İşçi Alacak
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Nürnberg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
İstanbul Hamidiye Kaynak Sulari 3 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Bozüyük Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam