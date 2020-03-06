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Ortaokul müdürü tacizden tutuklandı
Sinop'un Gerze ilçesinde ortaokulu müdürü B. D. (55) iki kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
|06 Mart 2020 13:47
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Sinop'un Gerze ilçesinde ortaokulu müdürü B.D. (55) iki kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Gerze İlçesi Kadı Mahallesi'ndeki Belören Ortaokulu'nda iddiaya göre okul müdürü B. D., iki kız öğrenciyi taciz etti. Öğrencilerin durumu öğretmenlerine anlatması üzerine olay polise bildirildi.
Okula gelen polis ekipleri, okul müdürü B. D.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen B. D., öğrenciler ve tanık ifadeleri doğrultusunda tutuklanarak cezaevine konuldu.
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