İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 124'e yükseldi

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI! La Casa De Papel 4. yeni sezon fragmanı yayınlandı. Dünya çapında büyük ilgi gören Netflix dizisi La Casa De Papel'in yeni sezon bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. İlk üç sezonuyla adeta nefes kesen La Casa De Papel yeni fragmanıyla tüm izleyenlerini meraklandırdı. Peki La Casa De Papel 4. sezon yayın tarihi belli oldu mu? İşte La Casa De Papel hakkında merak edilenler ve La Casa De Papel 4. sezon fragmanı...