Yeniden EPDK Başkanlığına atanan Yılmaz, Yargıtay'da yemin etti
|06 Mart 2020 13:58
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, üçüncü kez göreve atanmasının ardından Yargıtay'da yemin etti.
EPDK Başkanlığına Mustafa Yılmaz'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, EPDK Başkanlığına, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 5'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Mustafa Yılmaz'ın ataması yapıldı.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, üçüncü kez göreve atanmasının ardından dün gerçekleştirilen programla Yargıtay'da yemin etti. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile 7 daire başkanı ve 7 üyenin bulunduğu Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin eden Yılmaz, görevine resmen başladı.
Törende, EPDK Kurul üyeleri, başkan yardımcıları ve daire başkanları da hazır bulundu. Yılmaz'ın yemin metninde, "EPDK Başkanı sıfatıyla görevimin devamı süresince kurulun işlerini tam bir dikkat ve dürüstlükle yürüteceğime, kanun hükümlerine ve ilgili mevzuata aykırı hareket etmeyeceğime ve ettirmeyeceğime yemin ederim" ifadeleri yer aldı.
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