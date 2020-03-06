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Türk bilim insanları 'Dünya'nın kara kutusu'nu araştırdı

Yer, canlı ve deniz bilimleri alanında 15 proje üzerinde çalışan Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti, Beyaz Kıta'nın sırlarını gün ışığına çıkartmak için taş, su, yosun, buz ve mikroskobik canlı örnekleri topladı
 06 Mart 2020 14:11
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Türk bilim insanları 'Dünya'nın kara kutusu'nu araştırdı

Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni gerçekleştiren Türk ekibi, "Dünya'nın kara kutusu" olarak tanımlanan Antarktika kıtasında araştırmalarını tamamladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Bakanlığın uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleşen Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan bilim insanları, kıtayı adeta bir laboratuvara çevirdi.

Zorlu koşullara rağmen yer, canlı ve deniz bilimleri alanında 15 proje üzerinde çalışan Türk ekibi, "beyaz kıta"nın sırlarını gün ışığına çıkartmak için taş, su, yosun, buz ve mikroskobik canlı örnekleri topladı.

Bakan Mustafa Varank'ın anbean takibiyle seferini tamamlayan Türk bilim ekibi, geçici bilim üssünün bulunduğu Horseshoe Adası'nda sabit veri toplama istasyonları kurarken, diğer yandan sahadan toplanan örneklerin Antarktika'nın bilinmeyenlerini ortaya çıkarması bekleniyor.

İzleme amaçlı kurulan mobil ve sabit istasyonlardan alınan verileri Türkiye'ye götürecek olan ekip, geçen yıl kurulan ve bu yıl bakım ve güncelleme çalışmaları yapılan meteoroloji istasyonu ile GNSS istasyonlarından alınan verileri de kalıcı bilim üssünün planlanmasında kullanmayı amaçlıyor.

Yaz mevsiminin son demlerinin yaşandığı Antarktika'da hissedilen sıcaklık, güneşli havalarda bile rüzgarın etkisiyle eksilere düştü. Canlı bilimi, yer bilimi, sosyal ve fiziki bilim alanlarında yoğun bir şekilde çalışan sefer ekibi, zorlu hava şartlarıyla da mücadele etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, Antarktika kıtasının "Dünya'nın Kara Kutusu" olarak bilindiğini belirterek, "2017 yılında ilkini Doç. Dr. Burcu Özsoy liderliğinde yaptığımız Antarktika Bilim Seferi ile başladığımız bu yolculukta, bugüne kadar uluslararası literatüre giren birçok çalışma yaptık. Aynı zamanda bu seferlerde alınan örneklerin bir bölümü bilim insanlarımız tarafından incelenmeye devam ediyor." ifadelerini kulandı.

Gelecek yıllarda Antarktika'dan alınan örneklerin sonuçlarının ortaya çıkmaya başlayacağına işaret eden Prof. Dr. Başar, şunları kaydetti:

"Böylelikle dünya bilimine daha fazla katkı yapacağız. Araştırmalarımızı karada olduğu kadar su üstünde ve su altında gerçekleştiriyoruz. Bilim insanlarımız, Antarktika'nın tüm zorlu koşullarına rağmen bilimsel çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kalıcı bir üsse kavuştuğumuzda, daha fazla bilim insanıyla daha uzun süre burada kalarak insanlığa çok daha fazla katkı sunacağız."

- Karbon izini azaltmak için yenilenebilir enerji

Sefer Lider Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Yavaşoğlu da amaçlarının, Antarktika'da karanlıkta kalan noktaları aydınlatmaya yönelik bilimsel projeler üretmek olduğunu belirtti.

Faaliyetlerin, planladığı şekilde devam ettiğini vurgulayan Yavaşoğlu, "Ekip üyelerimiz, bilim kadar buradaki doğal ortamı da önemsiyor. Madrid Protokolü'nün koşullarına uygun şekilde hareket ediyoruz. Doğaya zarar vermemek için azami gayret gösteriyoruz. En az karbon izini bırakmak için kurduğumuz istasyonlarda, yenilenebilir enerji kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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