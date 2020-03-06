1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Teröristler mağarayı işkence ve sorgu yeri olarak kullanmış

Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Silvan ve Dicle ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda teröristlere ait 3 adet kış sığınağı imha edildi. Teröristlerin mağaraları işkence ve sorgu yeri olarak kullandığı ortaya çıkarken, operasyonlarda toplam 80 kilo patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
 06 Mart 2020 14:17
Yazdır
Teröristler mağarayı işkence ve sorgu yeri olarak kullanmış

Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Silvan ve Dicle ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda teröristlere ait 3 adet kış sığınağı imha edildi. Teröristlerin mağaraları işkence ve sorgu yeri olarak kullandığı ortaya çıkarken, operasyonlarda toplam 80 kilo patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Kulp, Lice, Silvan ve Dicle ilçeleri kırsalında 4 Mart'ta terör örgütüne yönelik icrasına başlanılan Kapan-6 Şehit Jandarma Er Necmi Semerci operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonda teröristlerce kullanılan 3 adet kış sığınağı tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Dicle ilçesi Taşağıl köyü kırsalında taşlık alana gömülmüş vaziyette, teneke içerisine 50 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış 1 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği ve Lice ilçesi Türeli köyü kırsalında toprağa gömülü teneke içerisine 30 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış 1 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği tespit edilerek patlayıcı madde tespit ve imha timi tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak imha edilmiştir. Lice ilçesi Türeli köyü Çaylarbaşı mezrasında tespit edilen mağara içerisinde teröristler tarafından işkence yapmakta kullanıldığı değerlendirilen 3 metre uzunluğunda zincir, zincire bağlı 2 adet masonet kelepçe ile 2 adet asma kilit ele geçirilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, ev aramalarında ve bahse konu sığınaklar içerisinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet av tüfeği fişeği, 17 adet büyük tüp, 1 adet 4'lü pil bloğu, 1 adet 10'lu pil bloğu, 1 adet 9'lu pil bloğu, 7 adet pil, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 400 kilogram gıda malzemesi ile çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'den sınır ötesinde operasyon
06 Mart 2020 13:33		 Fişleme tablosu tutan FETÖ sanığının yalanlarını deliller çürüttü
06 Mart 2020 11:23
Diyarbakır annelerinden 8 Mart çağrısı: Terörün kökünü kurutalım
06 Mart 2020 11:16		 PKK Varank'a suikast hazırlığı yapmış
06 Mart 2020 07:59
FETÖ'cülerin himmet listesi ele geçirildi
06 Mart 2020 07:36		 MSB: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
05 Mart 2020 21:40
CB. Muhafız Alayı darbe davasında tanıklar dinlendi
05 Mart 2020 19:12		 İdlib'de yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
05 Mart 2020 16:34
FETÖ'nün üniversite yapılanmasında yer alan doktora hapis
05 Mart 2020 16:17		 İdlib'den acı haber... Bir asker şehit oldu
05 Mart 2020 16:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:38 - Odatv kapatıldı, haber müdürü tutuklandı, Yayın Yönetmeni Pehlivan için tutuklama talebi14:35 - Bakan Koca: Koronavirüs Meclis'e girmiş!14:29 - Özel harekat polisleri Meriç Nehri'nde göreve başladı14:26 - Kuyumcu kuryesi kocasını gaspçılardan böyle kurtardı14:22 - Hollanda'da korona virüsünden ilk ölüm14:17 - Teröristler mağarayı işkence ve sorgu yeri olarak kullanmış14:11 - Türk bilim insanları 'Dünya'nın kara kutusu'nu araştırdı14:09 - Dekanlığa vekalette süre sınırlaması var mıdır?14:03 - Erdoğan, TBMM'deki kavgaya ilişkin ilk defa konuştu13:58 - Yeniden EPDK Başkanlığına atanan Yılmaz, Yargıtay'da yemin etti
13:56 - İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 124'e yükseldi13:56 - 'Okullarda koronavirüse karşı hijyen uygulaması başlatıldı'13:51 - Bakan Selçuk: 2 milyon 617 bin kadınımızı işe yerleştirdik13:47 - Bankacı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü13:47 - Ortaokul müdürü tacizden tutuklandı13:40 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:33 - Türkiye'den sınır ötesinde operasyon13:25 - Bakan Varank'tan, Odatv'nin haberini savunanlara tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hastalar birbirine saldırdı, 7 personel açığa alındı
Gram altın 330'dan döndü
MİT personelini deşifre eden Odatv internet sitesi kapatıldı
Tarım Kredi Market'te, yöneticiler topluca görevden alındı
Cumhur İttifakı kararlı, O vekilin vekilliği düşecek
BİM zincir marketlerine 5 bin kişi alacak
Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
Milletvekilinin kardeşine milyonluk ihale
FETÖ'cülerin himmet listesi ele geçirildi
10 maddede 5 Mart mutabakatının şifreleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
halka tatlı 2
modern kölelik 1
meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz 2
yeni kimlik kartına yapılan yoğun başvurular 2
kimler kimlerle beraber yan yana geliyor 1
sağlıklı yaşam başlıkların artık baymaya başlaması 6
unutmak 1
04.03.2020 fenerbahçe vs kızılyıldız maçı 1
Toplum sözleşmesi 1
şekerpare 2
SON İLANLAR
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 42 İşçi Alacak
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Nürnberg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
İstanbul Hamidiye Kaynak Sulari 3 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Bozüyük Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam