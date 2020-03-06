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Hollanda'da korona virüsünden ilk ölüm

Hollanda'da korona virüsüne yakalanan 86 yaşındaki hastanın hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten kaynaklı ilk ölüm yaşandı
 06 Mart 2020 14:22
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Hollanda'da korona virüsünden ilk ölüm

Hollanda'da korona virüsüne yakalanan 86 yaşındaki hastanın hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten kaynaklı ilk ölüm yaşandı.

Hollanda'da Ulusal Sağlık Enstitüsünce yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü nedeniyle ilk ölümün yaşandığı kaydedildi. Enfekte olan hastanın 86 yaşındaki bir erkek olduğu ve Rotterdam'deki hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. İlk korona virüsü vakasının 27 Şubat'ta bildirildiği ülkede, kesinleşmiş 82 virüs vakası bulunuyor.

Sırbistan'da ilk korona vakası

Dünyaya hızla yayılan ölümcül korona virüsü, bu kez Sırbistan'a sıçradı. Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar yaptığı açıklamada, ülkedeki ilk korona virüsü vakasını doğruladığını belirtti. Bakan Loncar, virüse yakalanan hastanın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye seyahat eden 43 yaşında bir erkek olduğunu ve kendisini iyi hissettiğini ifade etti.
İhlas Haber Ajansı
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