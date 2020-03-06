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Odatv Yayın Yönetmeni için tutuklama talebi

ODATV'de yayınlanan MİT görevlisinin cenaze haberine ilişkin soruşturma kapsamında sorgulanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç tutuklanmış, Odatv'ye erişim yasaklanmıştı
 06 Mart 2020 14:38
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Odatv Yayın Yönetmeni için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesinin alınması için davet edilen Barış Pehlivan, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adliyeye girmeden önce açıklama yapan Pehlivan, "Burada Barış'ın da şüpheli olduğu davanın büyük ihtimalle sanığı olacağım. Onun için çağırdılar. Avukatlarımızı aradılar ve ifade vermeye geldim. Bana yapılan usulün aynısı, Barış Terkoğlu'na da yapılabilirdi" dedi. SOn dakika bilgisine göre Savcı, ifadesini aldığı Pehlivan'ı tutuklanması istemiyle mahkemeye sevketti.

Haber Müdürü ve muhabiri tutuklandı site kapatıldı

Soruşturma kapsamında Odatv internet sitesinin haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabiri Hülya Kılınç dün "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan tutuklanmışlardı. BTK da dün gece saatlerinde Odatv'ye erişim engeli getirmiş ve siteye Türkiye'den erişilemez hale gelmişti.

DHA
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