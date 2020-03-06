Asabi fareden peşine takılan kediye sol kroşe
Antalya'da tramvay yolunda yürüyen fare, peşine takılan kediye sinirlenip saldırdı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
|06 Mart 2020 14:47
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Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndan geçen tramvay yolu üzerinde kedi ile fare arasındaki sürtüşme, görenleri gülümsetti.
Peşine takılan kediye sinirlenen fare, önce durdu ardından kediye zıplayarak saldırdı. Saldırı karşısında neye uğradığını şaşıran kedi, yürümeye devam eden fareyi takip etmeye devam etti.
O anlarsa vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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