Korona virüsü Başakşehir'i de vurdu!
Kopenhag, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 19 Mart Perşembe günü Parken Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile oynayacakları mücadeleye korona virüs sebebiyle seyirci alınmayacağını açıkladı
|06 Mart 2020 15:01
|Yazdır
Kopenhag, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 19 Mart Perşembe günü Parken Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile oynayacakları mücadeleye korona virüs sebebiyle seyirci alınmayacağını açıkladı.
Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan korona virüsü dünya geneline hızla yayılıyor. Avrupa'ya, Orta Doğu'ya ve ABD'ye sıçrayan virüs nedeniyle birçok spor müsabakası ertelenirken bazıları da seyircisiz oynanmaya başladı. Bu kapsamda Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Kopenhag'dan da bir açıklama geldi. Danimarka temsilcisi, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi doğrultusunda AC Horsens ile Randers FC maçlarıyla birlikte 19 Mart Perşembe günü Parken Stadyumu'nda oynayacakları M. Başakşehir karşılaşmasına da seyirci alınmayacağını duyurdu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Alex de Souza'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
06 Mart 2020 16:04
|Mircea Lucescu: Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım
06 Mart 2020 08:16
|Fenerbahçe'de Abdullah Avcı bombası
05 Mart 2020 16:57
|Fenerbahçe'de Kaptan Emre Belözoğlu takımın başına geçti
05 Mart 2020 15:16
|İlber Ortaylı tuttuğu futbol takımını açıkladı...
05 Mart 2020 08:56
|Cenk Tosun'un sözleşmesi feshedildi
05 Mart 2020 08:18
|A Milli Takım'ın EURO 2020'de giyeceği iddia edilen formalar ortaya çıktı
04 Mart 2020 14:48
|UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı
04 Mart 2020 13:41
|A Milli Futbol Takımımız'ın maç programı açıklandı
04 Mart 2020 11:56
|Tümer Metin: Bana bahis şikesi teklifi yaptılar
04 Mart 2020 10:21