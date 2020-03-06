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Bahiste kaybetti, gasp edildim diye polise başvurdu

İstanbul'da, ticari taksi şoförlüğü yapan ve polise başvurup gasp edildiğini ileri süren 32 yaşındaki Yalçın G.'nin oyununu polis bozdu. Ticari taksinin GPRS kayıtlarını geriye dönük inceleyen polis, yalanı ortaya çıkarırken, zanlı parayı "bahis" oyununda kaybettiğini itiraf etti
 06 Mart 2020 15:24
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Bahiste kaybetti, gasp edildim diye polise başvurdu

İstanbul'da, ticari taksi şoförlüğü yapan ve polise başvurup gasp edildiğini ileri süren 32 yaşındaki Yalçın G.'nin oyununu polis bozdu. Ticari taksinin GPRS kayıtlarını geriye dönük inceleyen polis, yalanı ortaya çıkarırken, zanlı parayı "bahis" oyununda kaybettiğini itiraf etti.

Alınan bilgiye göre; İstanbul'da taksi şoförlüğü yapan Yalçın G., dün polise başvurup gasp edildiğini ileri sürdü. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cebeci Mahallesi Cebeci Köyü Yolu üzerinde bulunan bir tır garajının arka kısmında ticari taksi sürücüsünün gasp edildiği ihbar üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Emniyet ekiplerince yürütülen çalışmalarda; 'gasp' edildiği ileri sürülen ticari taksi sürücüsü Yalçın G.'nin ifadesine başvuruldu. Taksi sürücüsü, polise verdiği ilk ifadede, Dolapdere'den 2 erkek yolcuyu Gazi Mahallesi'ne gideceklerini söyleyerek müşteri olarak aracına aldığını söylediği, daha sonra 600 lirasının gasp edildiğini anlattığı kaydedildi. Gaspçıların kaçtığını anlatan şüpheli, tedirgin davranışlar sergileyince polis incelemesini genişletti.

Polis, taksinin GPRS kayıtlarını inceleyerek sürücünün yalanını ortaya çıkardı

Soruşturmayı çok yönlü sürdüren polis, ticari taksinin GPRS kayıtlarını geriye dönük incelemeye aldı. Taksi sürücüsü Yalçın G.'nin ifadesinde aktardığı güzergahtan bahse konu aracın hiç geçmediğini tespit eden emniyet ekipleri, ayrıca şüphelileri aldığını iddia ettiği adres çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Yapılan incelemelerde sürücü Yalçın G.'nin, aracına "müşteri" almadığı belirlendi.

Taksici, bahiste kaybettiği parayı 'gasp' yalanıyla telafi etmeye çalıştı

Gasp şüphesini ortadan kaldıran polis, ilk etapta "müşteki" olarak ifadesi alınan taksi sürücüsü Yalçın G.'yi Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne tekrar çağırdı. Sürücüyü emniyette çapraz sorguya alan polis, iddia edilen gasp olayı ile ilgili çelişkileri ve GPRS kayıtlarını sürücüye gösterdi. Yapılan sorguda, taksi sürücüsü Yalçın G., iddia ettiği "gasp" konusunun gerçekleşmediğini, bahis oyunu oynayarak parasını kaybettiğini, bu nedenle böyle bir yalanı uydurduğunu itiraf etti. Polis, şüphelinin itirafları üzerine "Suç Uydurma" konusundan aynı gün adli işlem gerçekleştirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının, adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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