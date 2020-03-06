Edirne'de mültecilere broşür dağıtan sağcı lider sınır dışı edildi
|06 Mart 2020 15:39
|Yazdır
Edirne'de mültecilere üzerinde "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız" yazıları yazan broşürleri dağıtırken yakalanan İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi.
İskandinavya'nın popülist-milliyetçi-muhafazakar partilerinden İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, Türkiye'ye gelip Yunanistan sınırında göçmenlere "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız. Bu mesaj için üzgünüm. İsveç halkı, İsveç Demokratları" yazılı broşürler dağıtmıştı. Bunun üzerine gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı'na getirilen Jimmie Akesson, pasaport işlemlerinin ardından sınırdaşı edildi. Ülkesine uçak olmadığı için İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile kopenhag'a gönderilen Akesson, kendisini görüntüleyen gazetecilerin fotoğrafını çekti. Ayrıca gazetecilere "Hangi medya" diye soran Akesson, gazetecilerin Türk medyası demesi üzerine gülerek cevap verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Pekcan'dan koronavirüs nedeniyle paket tur iptali açıklaması
06 Mart 2020 15:31
|Cihangir İslam, Saadet Partisinden istifa gerekçesini açıkladı
06 Mart 2020 15:12
|Özkoç ile 27 vekilin dokunulmazlık dosyası Mecliste
06 Mart 2020 15:09
|Erdoğan: Öpüşme, tokalaşma ve sarılmaları erteleyelim
06 Mart 2020 14:44
|Bakan Koca: Koronavirüs Meclis'e girmiş!
06 Mart 2020 14:35
|Erdoğan, TBMM'deki kavgaya ilişkin ilk defa konuştu
06 Mart 2020 14:03
|Bakan Selçuk: 2 milyon 617 bin kadınımızı işe yerleştirdik
06 Mart 2020 13:51
|Bakan Varank'tan, Odatv'nin haberini savunanlara tepki
06 Mart 2020 13:25
|Bakan Soylu, Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısını açıkladı
06 Mart 2020 12:30
|CHP: Kötü bir barış her zaman haklı bir savaştan iyidir
06 Mart 2020 12:06