T-HOS hukuk otomasyon sistemi ile dava takip süreçlerinizi kolaylaştırın

Adli dava süreçlerinin ne kadar karmaşık ve ne kadar zorlu olabileceğini en iyi avukatlar bilir. Karmaşaya neden olan müvekkil bilgileri, belgeler gibi davayı etkileyecek verilerin değişmesi ve sürekli kaydedilmesinin zor olmasıdır. T-HOS hukuk otomasyon sistemi dava süreçlerini dijitalleştirerek tüm belge işlemlerinin dijital ortamda yönetilebilmesini sağlar.

Dava süreçlerini kolaylaştıran hukuk otomasyon sistemiyle istenilen yerden istenilen zamanda dava sürecini yönetmek mümkün olmaktadır. Sistemde tüm davalara ilişkin dosyalar kolay erişebilir şekilde saklanır.

Adli takvimle eşgüdümlü olarak çalışan hukuk otomasyon sistemi zaman planlamasını da kolaylaştırır. Duruşma günleri, önemli dava bilgileri istenilen zamanda avukata ya da büro çalışanlarına hatırlatılır. Hukuk alanında dijital kolaylıklar sağlayan hukuk otomasyon sistemiyle dosya kaosu ortadan kalkar. Dijitalleşen dava sürecini takip etmek, dava sürecini yönetmek oldukça kolay olur.

Dijitalleşen Davalara Daha Az Zaman Vererek Daha Verimli Sonuçlar Alın

Hukuk büroları onlarca farklı davayı bir arada yürütürken her davanın ayrı ayrı takip edilmesi gerekiyor. Dava takip sürecindeki verimlilik dava sonucunu doğrudan etkiliyor. Dava takip süreci ne kadar özenli, ne kadar hızlı, ne kadar hatasız olursa davanın sonuca da o kadar başarılı oluyor. T-HOS hukuk takip sistemi dava takip sürecini dijital ortamda gerçekleştirme olanağı tanıyor.

Dava takip sürecinde ihtiyaç duyulan tüm belgeler dijital ortamda saklanıyor. İstenilen yerden istenilen zamanda dava dosyaları yönetilebiliyor. Dava sürecinin takvimi de otomatik olarak avukatlara bildiriliyor. Müvekkile hatırlatılması gereken bilgiler, adliyeye gitmesi gereken belgeler otomasyon sisteminin otomatik yönlendirmesiyle kolaylıkla planlanıyor. Dijital dava süreçleri daha az zaman harcayarak daha verimli sonuçlar alma imkanı yaratıyor.

T-HOS Hukuk Otomasyon Sisteminde Dava Takibi Nasıl Yapılır

Adli sistemin işleyişine uygun olarak tasarlanan hukuk otomasyon sisteminde dava takibi yapmak çok kolaydır. Dava dosyaları sistemde kolaylıkla erişebilir şekilde yer alır. Avukat ya da hukuk bürosu çalışanları arasından yetkilendirilenler dosyalara erişebilir. Dava süreçlerinin takibi fiziki ortamda nasıl yapılıyorsa dijital ortamda da aynı şekilde yapılabilir.

Dava dosyalarının tarihlerine göre dosyalarda yapılması gereken değişiklikler sistem tarafından hatırlatıldığından karışıklık yaşanmaz. Dava dosyalarına ait tüm bilgilere hukuk sistemi üzerinden ulaşılabilir. Modüler ve entegre bir sistem olan hukuk otomasyon sisteminin teknik mimari tasarımı kolay kullanılabilirlik sunar.

T-HOS Hukuk Otomasyon Sistemiyle Dava Takibi Avukatlara Ne Gibi Avantajlar Sağlar

Hukuk otomasyon sistemi avukatlara büyük kolaylıklar sağlayan dijital çözümlerdir. Avukatlar dava takip süreçlerini dijital ortamda gerçekleştirirken olası hata risklerinden kurtulurlar. İcra davalarında borçlular için otomatik ödeme planı hazırlayabilirler. İcra davaları yüksek olan avukatlar önemli tarihleri gözden kaçırmamak için kolaylıkla icra takip programlarından yararlanabilirler. İcra programları ile ilgili daha fazla bilgi de edinmek isterseniz "En İyi İcra Programı Hangisi" konulu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Adliyeye ya da hukuk bürosuna gitmeden istedikleri yerden dava süreçlerini yönetebilirler. Avukatlara sunulan dijital çözümler onların iş hayatlarındaki zaman yönetimi konusunda büyük avantaj sağlamasına yardımcı olur. Dava süreçleri hızlanırken avukatlar gereksiz dosya işlemleriyle uğraşmak yerine davaya konsantre olabilirler.

Evrak işlerine harcanan zaman ve emek azalırken dava kazanmak için yaratıcı düşünmeye vakit kalır. Avukatlar dava takip süreçlerini dijital ortamda yürüterek dava kazanma başarılarını arttırabilir.

Bir duruşma tarihini unutmak, dava dosyasını bulamamak, dava notlarını hatırlamaya çalışmak, müvekkile bili vermeyi unutmak gibi sorunları kalmaz. Hukuk otomasyon sistemi kullanmak avukatların yükünü büyük ölçüde azaltır.

T-HOS tarafından hazırlanan ve hukuk alanında kullanılan programlar avukatların hayatını büyük ölçüde kolaylaştırır. Dava takipleri veya icra takip programları olsun evrak yönetim programlarının hepsi avukatların karmaşık evrak işlerinden uzaklaşarak kendi alanlarına konsantre olabilirler.