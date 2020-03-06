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Suriye'ye örgüt elemanı gönderen 4 El Kaide'li tutuklandı

Kocaeli'de, terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alının 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı
 06 Mart 2020 15:55
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Suriye'ye örgüt elemanı gönderen 4 El Kaide'li tutuklandı

Kocaeli'de, terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alının 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Karamürsel ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.

El Kaide'ye bağlı Had Grubu adı verilen oluşum üyelerinin, Suriye'ye örgüt elemanı gönderdiği yönünde faaliyette bulundukları istihbaratı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, geçen hafta Karamürsel'de eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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