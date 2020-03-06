1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Macron'dan, korona virüs tavsiyesi: Yaşlıları ziyaret etmeyin

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Elinizden geldikçe yaşlıları ziyaretten kaçının" dedi.
 06 Mart 2020 16:05
Yazdır
Macron'dan, korona virüs tavsiyesi: Yaşlıları ziyaret etmeyin

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Elinizden geldikçe yaşlıları ziyaretten kaçının" dedi.

Fransa'da son verilere göre 423 kişinin Covid-19 hastası olması ve 7 kişinin korona virüsü sebebiyle hayatını kaybetmesi üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yakın zamanda üçüncü alarma geçileceğini açıkladı ve virüsün en öldürücü etki ettiği yaşlıları korumak adına ziyaret etmeme çağrısında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı ikinci alarmda olan Fransa'da bir veya iki hafta içerisinde üçüncü alarma geçileceğini duyurdu. Virüsü en çok bulaştıranların gençler olduğunu ifade eden Macron "Elinizden geldikçe yaşlıları ziyaretten kaçının" dedi.

Yaşlılar için daha ölümcül etkilere sahip olan Covid-19 virüsünün önümüzdeki günlerde ülkede daha fazla yayılacağını dile getiren Macron, yakın zamanda alarm derecesinin yükseleceğini söyledi.

Fransa Ulusal Meclisi'nde de bir vekilin virüs taşıması üzerine ise panik havası yaşandı. Çok fazla yolculuk yaptıklarını dile getiren vekiller önümüzdeki süreçte daha fazla taşıyıcı vekil olacağını ifade edip virüsün "dokunulmazlık" tanımadığının altını çizdi.

Öte yandan ülke çapında üçüncü alarm seviyesine gelinmesi durumunda okullardaki derslerin iptal edilip eğitim devamı için yeni çözümlerin bulunacağı ve sosyal hayatın daha fazla etkileneceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
BM: Yunanistan'ın iltica başvurularını askıya almasının yasal dayanağı yok
06 Mart 2020 14:59		 Hollanda'da korona virüsünden ilk ölüm
06 Mart 2020 14:22
İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 124'e yükseldi
06 Mart 2020 13:56		 Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 44'e yükseldi
06 Mart 2020 08:38
Ölümcül salgınında gerileme kaydedildi
06 Mart 2020 06:11		 Dünya nüfusunun yüzde 90'ı kadınlara karşı önyargılı
05 Mart 2020 23:14
Koronavirüs 290,5 milyon öğrencinin eğitimini etkiledi
05 Mart 2020 22:16		 İran'da bir milletvekili koronavirüs nedeniyle komada
05 Mart 2020 21:33
Avrupa'da koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor
05 Mart 2020 21:28		 Arabistan, Kabe'nin etrafındaki tavaf alanını kapatıyor
05 Mart 2020 21:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:22 - Özel ifade odalarındaki görüşme sayısı 12 bini geçti16:19 - 'Şehir hastanelerinden memnuniyet oranı yüzde 98'16:15 - MİT şehidinin ifşa edilmesi soruşturmasında 'organize eylem' tespiti16:05 - Macron'dan, korona virüs tavsiyesi: Yaşlıları ziyaret etmeyin16:04 - Alex de Souza'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım15:55 - Suriye'ye örgüt elemanı gönderen 4 El Kaide'li tutuklandı15:51 - T-HOS hukuk otomasyon sistemi ile dava takip süreçlerinizi kolaylaştırın15:47 - Bir banka daha emekliye promosyon miktarını açıkladı15:39 - Edirne'de mültecilere broşür dağıtan sağcı lider sınır dışı edildi15:36 - CHP'li 1 il belediyesi el değiştirdi... Yeni Başkan Ak Parti'den oldu
15:34 - Mehmetçiğe destek için yazdığı şiiri evinin balkonuna astı15:31 - Bakan Pekcan'dan koronavirüs nedeniyle paket tur iptali açıklaması15:24 - Bahiste kaybetti, gasp edildim diye polise başvurdu15:12 - Cihangir İslam, Saadet Partisinden istifa gerekçesini açıkladı15:09 - Özkoç ile 27 vekilin dokunulmazlık dosyası Mecliste15:01 - Korona virüsü Başakşehir'i de vurdu!14:59 - BM: Yunanistan'ın iltica başvurularını askıya almasının yasal dayanağı yok14:57 - DMO, üniversite hastanelerinin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçları için devrede
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hastalar birbirine saldırdı, 7 personel açığa alındı
Gram altın 330'dan döndü
Erdoğan: Öpüşme, tokalaşma ve sarılmaları erteleyelim
CHP'li 1 il belediyesi el değiştirdi... Yeni Başkan Ak Parti'den oldu
Bakan Koca: Koronavirüs Meclis'e girmiş!
MİT personelini deşifre eden Odatv internet sitesi kapatıldı
Tarım Kredi Market'te, yöneticiler topluca görevden alındı
Cumhur İttifakı kararlı, O vekilin vekilliği düşecek
BİM zincir marketlerine 5 bin kişi alacak
Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kıtlama çay 1
iş akdi 2
hatay usülü dürüm 1
revani 2
mickey mouse sendromu 2
Dünya delirmiş gibi 2
04.03.2020 maccabi vs anadolu efes maçı 1
fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz 1
özgür 5
sonunda delirdik 7
SON İLANLAR
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 42 İşçi Alacak
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Nürnberg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
İstanbul Hamidiye Kaynak Sulari 3 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Bozüyük Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam