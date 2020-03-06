1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Özel ifade odalarındaki görüşme sayısı 12 bini geçti

Adalet Bakanlığınca şiddet ve cinsel istismar mağduru kadınlar ile çocuklar için özel oluşturulan 61 adliyedeki adli görüşme odalarında 12 binin üzerinde görüşme yapıldı
 06 Mart 2020 16:22
Yazdır
Özel ifade odalarındaki görüşme sayısı 12 bini geçti

Adalet Bakanlığınca şiddet ve cinsel istismar mağduru kadınlar ile çocuklar için özel oluşturulan 61 adliyedeki adli görüşme odalarında 12 binin üzerinde görüşme yapıldı.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca hazırlanan "2019 Faaliyet Raporu"nda adli görüşme odalarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Bakanlıkça başlatılan çalışmalar kapsamında suç mağduru kadınlar ile çocukların uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alındığı adli görüşme odaları, 3 Nisan 2017'de faaliyete geçirildi.

Çalışmalarla 2019 sonuna kadar geçen süreçte 61 adliyede adli görüşme odası kullanıma sunuldu.

Görüşme, gözlem ve bekleme olmak üzere 3 bölümden oluşan odalarda 31 Aralık 2019 itibarıyla 12 binin üzerinde görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmelerde hakim ve savcılar, mağdurların ifadelerini gözlem odasına aktarılan görüntülerden takip etti.

Hakim ve savcılar, mağdurlara sorularını uzmanlar aracılığıyla iletti, uzmanlar da bu soruları mağdurlara psikolojik durumlarını göz önüne alarak uygun dille aktardı.

Uygulama çerçevesinde uzmanlar eşliğinde beyanları alınan mağdurların, psikolojik durumlarında olumsuzluk yaşanmaması amaçlandı.

Adli görüşme odalarında sanıkla aynı ortamda bulunmadan ifade veren mağdurların, yaşadıklarını herhangi bir baskıya maruz kalmadan anlatmaları da sağlandı.

Raporda, 66 adliyede daha adli görüşme odasının kurulması için çalışma yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YÖK'ten Koronavirüs tebirleri
06 Mart 2020 17:44		 Bakanlıktan 'izolasyonlu sedye' uyarısı
06 Mart 2020 16:37
DMO, üniversite hastanelerinin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçları için devrede
06 Mart 2020 14:57		 Özel harekat polisleri Meriç Nehri'nde göreve başladı
06 Mart 2020 14:29
Yeniden EPDK Başkanlığına atanan Yılmaz, Yargıtay'da yemin etti
06 Mart 2020 13:58		 Sahil Güvenlik Komutanlığından yanan tekneyle ilgili açıklama
06 Mart 2020 13:15
Sağlık Bakan Yardımcısı: Türkiye'de bebek ölüm hızı her yıl düşüyor
06 Mart 2020 12:43		 CTE'de görevde yükselme yerleştirme sonuçları açıklandı
06 Mart 2020 11:27
Tarım Kredi Market'te, yöneticiler topluca görevden alındı
06 Mart 2020 11:12		 Dolmuş duraklarında şoförlerin kitap okuması için kütüphaneler kuruluyor
06 Mart 2020 10:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:53 - Bahçeli: Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumludur17:50 - İlber Ortaylı'dan öğretmenlere: Muallim evine bunlar giremez...17:46 - Bahçeyi temizlemek için yaktığı ateşe düşerek hayatını kaybetti17:44 - YÖK'ten Koronavirüs tebirleri17:39 - Virüs nedeniyle ilk defa bir Türk hayatını kaybetti17:32 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:28 - Zonguldak'taki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama17:18 - Dövizde gün sonu fiyatları17:09 - 'Umreden dönen vatandaşlar virüs hastası değil'17:07 - Darbe girişimi davasında eski binbaşıya ağırlaştırılmış müebbet hapis
16:59 - Altın yeniden yükselişe geçti16:52 - Kadın öğretmenlerin yüzde 71'i yönetici olmak istemiyor16:49 - İstihbarat örgütleri, MİT şehidinin fotoğraflarından arkadaşlarına ulaşabilir16:37 - Bakanlıktan 'izolasyonlu sedye' uyarısı16:32 - Tokat'ta FETÖ'nün 'il yapılanması'na operasyon: 18 gözaltı16:30 - Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi16:22 - Özel ifade odalarındaki görüşme sayısı 12 bini geçti16:19 - 'Şehir hastanelerinden memnuniyet oranı yüzde 98'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hastalar birbirine saldırdı, 7 personel açığa alındı
Gram altın 330'dan döndü
Virüs nedeniyle ilk defa bir Türk hayatını kaybetti
CHP'li 1 il belediyesi el değiştirdi... Yeni Başkan Ak Parti'den oldu
Erdoğan: Öpüşme, tokalaşma ve sarılmaları erteleyelim
Bakan Koca: Koronavirüs Meclis'e girmiş!
Tarım Kredi Market'te, yöneticiler topluca görevden alındı
MİT personelini deşifre eden Odatv internet sitesi kapatıldı
Cumhur İttifakı kararlı, O vekilin vekilliği düşecek
BİM zincir marketlerine 5 bin kişi alacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadayıf 1
dondurma 3
çerezza kokteyl 2
yoğurt mayalamak 4
kaymaklı ekmek kadayıfı 1
04.03.2020 tbmm'de ak parti-chp kavgası 5
modern kölelik 1
04.03.2020 fenerbahçe vs kızılyıldız maçı 1
04.03.2020 maccabi vs anadolu efes maçı 1
bu gece erken uyuyacağım 1
SON İLANLAR
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 42 İşçi Alacak
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Nürnberg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
İstanbul Hamidiye Kaynak Sulari 3 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Bozüyük Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam