Tokat'ta FETÖ'nün 'il yapılanması'na operasyon: 18 gözaltı
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
|06 Mart 2020 16:32
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Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde görevde bulunan asker, öğretmen, memur ve esnafın aralarında bulunduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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