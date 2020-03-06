Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|06 Mart 2020 17:18
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,0910
|6,0920
|6,1060
|6,1070
|Avro
|6,8160
|6,8170
|6,9120
|6,9130
|Sterlin
|7,8530
|7,8920
|7,9020
|7,9420
|İsviçre Frangı
|6,3840
|6,4160
|6,5030
|6,5350
|ANKARA
|ABD Doları
|6,0750
|6,1250
|6.0700
|6.1200
|Avro
|6,7800
|6,8400
|6.8600
|6.9200
|Sterlin
|7,7890
|7,9320
|7.8350
|7.9840
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