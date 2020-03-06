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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 06 Mart 2020 17:18
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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış AlışSatış
ABD Doları 6,09106,0920 6,10606,1070
Avro 6,81606,8170 6,91206,9130
Sterlin 7,85307,8920 7,90207,9420
İsviçre Frangı 6,38406,4160 6,5030 6,5350
ANKARA
ABD Doları 6,07506,1250 6.0700 6.1200
Avro 6,78006,8400 6.8600 6.9200
Sterlin 7,78907,9320 7.8350 7.9840
Anadolu Ajansı
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