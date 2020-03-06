Dövizde gün sonu fiyatları

EDHO'DA ŞOK AYRILIK! ATV'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde izleyenleri şoke edecek bir ayrılık yaşanacak. EDHO'da Hızır Çakırbeyli'nin en yakın adamı olan Boran'ı canlandıran Mustafa Üstündağ, diziye veda edecek.