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Zonguldak'taki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Zonguldak merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli cezaevine gönderildi
 06 Mart 2020 17:28
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Zonguldak'taki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Zonguldak merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli cezaevine gönderildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 Şubat'ta yürütülen soruşturma kapsamında aranan S.Ö, Ankara'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö, mahkemece tutuklandı.

- Olay

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Zonguldak, Ankara, İstanbul, Isparta, Kocaeli, Osmaniye, Konya ve Bursa'da 18 Şubat'ta düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliden 13'ü gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 3'ü tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı
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