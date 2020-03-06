Zonguldak'taki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
|06 Mart 2020 17:28
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Zonguldak merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli cezaevine gönderildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 Şubat'ta yürütülen soruşturma kapsamında aranan S.Ö, Ankara'da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö, mahkemece tutuklandı.
- Olay
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Zonguldak, Ankara, İstanbul, Isparta, Kocaeli, Osmaniye, Konya ve Bursa'da 18 Şubat'ta düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliden 13'ü gözaltına alınmıştı.
Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 3'ü tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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