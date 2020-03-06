Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 534,00 liradan tamamladı
|06 Mart 2020 17:32
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,10 artışla 328,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 534,00 lira, Cumhuriyet altını 2.185,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,10 yükselişle 328,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|324,70
|324,90
|328,30
|328,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.140,00
|2.161,00
|2.164,00
|2.185,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|296,00
|300,00
|299,40
|303,40
|Lira(Tam) Ziynet
|2.091,00
|2.111,00
|2.114,00
|2.134,00
|Yarım Ziynet
|1.046,00
|1.066,00
|1.057,00
|1.067,00
|Çeyrek Ziynet
|523,00
|528,00
|529,00
|534,00
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