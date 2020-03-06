Virüs nedeniyle ilk defa bir Türk hayatını kaybetti
|06 Mart 2020 17:39
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NTV yayınına bağlanan Kayhan Karaca Fransa'da Türk kökenli bir erkeğin corona virüsü nedeniyle yaşamını yirdiğini açıkladı.
İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 148'E YÜKSELDİ
Hollanda'da corona virüs nedeniyle ilk ölüm yaşandı. Hollanda Sağlık Bakanlığı, Rotterdam kentindeki Ikazia Hastanesi'nde karantina altındaki 86 yaşındaki bir erkek hastanın öldüğünü duyurdu.
BULGARİSTAN'DA OKULLAR TATİL
Bulgaristan'da ise henüz corona virüs vakasına rastlanmamasına rağmen Sağlık Bakanlığı, B tipi grip salgını nedeniyle ülke genelindeki tüm okul ve üniversitelerin 11 Mart'a kadar tatil edildiğini duyurdu.
İTALYA'DA 148 ÖLÜM
İtalya'da yeni tip Corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi.
Ülkede, patlak veren Covid-19 vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ederken, bugün kaydedilen 48 ölüm, son iki haftadır devam eden acil durumda, şu ana kadar kaydedilen en yüksek sayı oldu.
Ülkede mevcut vaka sayısının 3 bin 296, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Corona virüs bulaşanların toplam sayısının ise 3 bin 858 olduğunu belirtildi.
OKULLARA VİRÜS TATİLİ
İtalya Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile tüm üniversitelerde eğitim-öğretime yarından itibaren 15 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı.
Corona virüs salgınından en çok etkilenen Kuzey İtalya'da bazı eğitim kurumları 10 gün önce kapatılmıştı.
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