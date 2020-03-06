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YÖK'ten Koronavirüs tebirleri

YÖK, koronavirüs (covid-19) hakkında üniversitelerde alınacak tedbirlere ilişkin önerileri, internet sitesi üzerinden açıkladı.
 06 Mart 2020 17:44
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YÖK'ten Koronavirüs tebirleri


YÖK, koronavirüsle ilgili üniversitelerde alınacak tedbirleri açıkladı. Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklama şöyle:

1- Seyahat ve Yurtdışı Toplantılar
Tüm öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin değişim programı, kongre, toplantı katılımı gibi nedenlerle özellikle yurtdışına yapacakları seyahat planlarını tekrar gözden geçirmeleri, zaruri değilse iptal etmeleri, seyahat zaruri ise;
- İlgili ülkeye ait herhangi bir seyahat uyarısı veya yasağı bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri (https://www.seyahatsagligi.gov.tr),
- Seyahatleri süresince kişisel hijyen kurallarına dikkat etmeleri,
- Seyahatleri esnasında veya sonrasında herhangi bir enfeksiyon belirtisi gelişmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları, bu esnada yurtdışında bulunuyorlarsa Büyükelçiliğimize bilgi vermeleri önerilir.

2- Uluslararası Katılımlı Toplantılar
Ülkemizde yapılacak olan yurtdışı katılımlı toplantılarla ilgili olarak salgının yoğun olduğu ülkelerden yüksek sayıda katılım bekleniyorsa planlanan toplantının ertelenmesi, on-line toplantı olanaklarının değerlendirmeye alınması,

Devam edecek olan toplantılar için ise;
- El hijyeni için gerekli ortamın sağlanması, el dezenfektanlarının erişilebilir alanlara yerleştirilmesi,
- COVID-19 bulaşma yolları ve korunma yöntemlerine ilişkin toplantı öncesi ve sonrasında katılımcılara bilgilendirme ve hatırlatma yapılması önerilir.

3- Ayrımcılığa Karşı Alınacak Tedbirler
Çin, Güney Kore, İran, İtalya gibi COVID-19 bulunan ülkelerden olan ancak buralara yakın zamanda seyahati olmayan, COVID-19 vakası ile karşılaşmayan öğrenci ve akademisyenlerin Türk veya diğer uyruklu öğrencilerden daha fazla hastalığa yakalanma, hastalığı taşıma veya bulaştırma ihtimali bulunmamaktadır. Buna göre;

Hastalık hakkındaki korku ve endişenin paniğe yol açmaması, belli topluluk veya milletten insanların hastalığın kaynağı ve taşıyıcısı olarak görülmemesi, Çin ve diğer Asya ülkelerinden olan öğrenci ve akademisyenler başta olmak üzere yabancı uyruklu öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ayrımcılık konusu haline gelmemeleri için azami dikkat gösterilmelidir.

Akademimizin bu konuda hassasiyet göstererek, kişilerin mağdur edilmemesi için gerekli bilgilendirmeleri yapması ve tedbirleri alması elzemdir.

Ayrıca;
Üniversite yöneticilerimizin, yerleşkelerde temizliğe dikkat etmeleri yanı sıra özellikle amfi, amfi geçişleri, yemekhane gibi toplu bulunulan yerler başta olmak üzere yerleşkelerin görünür mekanlarına kişisel hijyen kurallarına yönelik afişlerin asılmasını ve bilgilendirme broşürlerinin üniversite bileşenleriyle paylaşılmasını sağlamaları önerilir.
Memurlar.Net
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