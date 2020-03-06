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İlber Ortaylı'dan öğretmenlere: Muallim evine bunlar giremez...

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı: Muallimin evine sarhoşluk, kumar girmez, muallimin evine borç, israf ve borçlanma girmez. Bunlar olursa huzurunuz kaçar, buna dikkat edeceksiniz
 06 Mart 2020 17:50
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İlber Ortaylı'dan öğretmenlere: Muallim evine bunlar giremez...

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen söyleşide konuşan Ortaylı, bazı konularda Cumhuriyet dönemi öğretmenlerinin gerisinde olunduğunu belirtti.

Ortaylı, Tanzimat Dönemi'nde eğitim sisteminin önemli isimlerce kurulduğunu aktararak, geçmişten bugüne eğitim sistemlerine ilişkin bilgiler verdi.

Yüksek tahsilin 2. Abdülhamid döneminde başladığını söyleyen Ortaylı, kazaskerlikten gelme Ahmet Cevdet Paşa tarafından da kız öğretmen yetiştirilmesine yönelik sistemin kurulduğunu dile getirdi.

Ortaylı, "Rüştiyeden itibaren kız ve erkek eğitimi ayrıldığı için kız öğretmen yetiştirmek icap etti. Bu, imparatorluğun eğitimini fevkalade geliştirdiği gibi muallime dediğimiz bayan öğretmenin de cemiyette saygısını arttırdı. Bunun öyle 50 senelik bir mazisi yok ama bir erkek veya kadının mesleğinde saygı görmesi, kanunlardan çok kendisine bağlıdır." diye konuştu.

Prof. Dr. Ortaylı, konuşmasını öğretmenlere verdiği şu tavsiyelerle tamamladı:

"Lütfen aile hayatınızdaki sinirlenmeleri okula taşımayın. Eşinizle kronik bir sıkıntınız varsa ve bunu aşamıyorsanız boşanmaktan çekinmeyin. Muallim için şart olan şey huzurdur, endişesizliktir. Muallimin evine sarhoşluk, kumar girmez, muallimin evine borç, israf ve borçlanma girmez. Bunlar olursa huzurunuz kaçar, buna dikkat edeceksiniz. Siz insanlarımızla küçük yurttaşlarımızla direkt temas halindesiniz. Siz Türk dilini temsil edecek insanlarsınız. Türk dilini konuşanlar, her dili konuşabilirler. Dil yapımız buna yatkındır. Gezmeyi ihmal etmeyin. Öğretmene mobilya gerekmez."

Anadolu Ajansı
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