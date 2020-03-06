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Bahçeli: Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumludur

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumludur
 06 Mart 2020 17:53
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Bahçeli: Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumludur

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumludur."

"Maksat yıkmak değil yapmak, bozmak değil onarmak, kutuplaşmak değil belirlenmiş kurallar muhtevasında konuşmak ve anlaşmaktır."

"Bizim katil Esad'a bakışımız, Rusya'yla ilgili görüşümüz bellidir, belgelidir, değişmemiştir."

Anadolu Ajansı
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