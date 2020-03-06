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Belediye başkanı oyaladı, polisler kurtardı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde M.G. (16), ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası 7'nci kattaki evin penceresinden intihara kalkıştı
 06 Mart 2020 18:06
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Belediye başkanı oyaladı, polisler kurtardı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde M.G. (16), ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası 7'nci kattaki evin penceresinden intihara kalkıştı. M.G., tesadüfen oradan geçerken olayı görüp, eve giden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile konuşurken, kilitli kapıyı açan polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra Bağcılar Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 7'nci katında meydana geldi. İddiaya göre annesiyle tartışan M.G. odasına geçip kapıyı kilitledi. Daha sonra pencereye çıkarak intihar etmek isteyen genç kızı ailesinin ikna çabaları sonuç vermedi. Bunun üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Yaklaşık 2 saat boyunca ikna edilemeyen genç kızı yoldan geçerken gören Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, aracını durdurup 7'nci kattaki eve geçti. Genç kızı intihardan vazgeçirmek için konuşmaya başlayan Başkan Beyoğlu'nun bu çabasını fırsat bilen polis ekipleri kilitli kapıyı açarak, genç kızı pencereden içeri çekti. Genç kız, Başkan Beyoğlu ile aşağı inerken, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

'KAPIYI ÜZERİNE KİLİTLEMİŞTİ'

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yoldan geçerken kalabalığı gördüklerini ve durduklarını söyleyerek, "Yukarı baktık. 7'nci katta bir genç kızımız pencerenin korkuluğuna oturmuş. Kendinden geçmiş. Çevredekiler bağırıp çağırıyor. Kimseyi dinlemiyor. Aşağıda müdahale etmeye çalıştık netice alamadık. Yukarı çıktım. Bulunduğu odanın kapısını üzerine kilitlemişti. Odaya girmemiz imkansızdı. Kapıya müdahale etseydik o an bir telaşla kendini aşağıya atabilirdi. Yan taraftaki balkona gittim. Kızımıza seslendim. Kendimi tanıttım. Konuşmak istemedi. 'Sana hem babayım hem amcayım hem dayıyım. Konuş benimle. Ne sıkıntın varsa ben yardımcı olacağım. Seni işe alacağım' dedim. Sonra mırıldandı 'Dayımı getirin' dedi. 30 dakika gibi bir konuşmamız oldu. O arada genç kıza 'Sen bana kapıyı aç. Ben gelip seni alayım. Kimse gelmez yanımıza' dedim. 'Tamam' dedi. Gittim kapıya seslendim. Fayda vermedi. Orada polis arkadaşlar da kapıyı yavaş yavaş açmaya çalışıyordu. Tekrar ben yan tarafa balkona geçtim. Kendinde değildi yine. Yine konuşmaya başladım. Tabi biz konuşurken polis arkadaşlar da kapıyı açtı. Çaktırmadan gidip onu kurtardılar. Mutlu bir son oldu. Bizde onu aldık ambulans aşağıdaydı. Kızımızı koluma taktım aşağıya indik. Hastaneye gönderdik kendine gelmesi için. Sonra onları belediyeye davet edeceğim" dedi.
DHA
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