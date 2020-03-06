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Erdoğan: O liderin olduğu yere gelmem, aynı kareye girmem

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryatos Miçotakis'e yönelik, 'Olduğu yere gelmem ve onunla aynı fotoğraf karesinin içerisine de girmem' dedi.
 06 Mart 2020 18:40
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Erdoğan: O liderin olduğu yere gelmem, aynı kareye girmem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İdlib'deki gelişmeleri masaya yatırmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Erdoğan Rusya dönüşünde gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan ile yaşanan göçmen krizine de değinen Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryatıs Miçotakis'e yönelik, "Olduğu yere gelmem ve onunla aynı fotoğraf karesinin içerisine de girmem" dedi.

"BİZ KAPILARI AÇTIK O İŞ BİTTİ"

Açık kapı politikasına geçildiği andan itibaren İdlib'i Avrupa'ya bağladığınız şeklinde bir tespitiniz oldu. Bu tespit bağlamında Avrupa Birliği'nden hangi adımlar gelirse bu açık kapı politikasını gözden geçirebilecek bir süreç başlar? Yoksa artık geri dönülemez bir noktada mıdır? Bir de CHP ile ilgili olarak bir soru sormak istiyorum; Genel Başkanı ısrarla rejimle görüşmeden söz ediyor. Aynı şekilde "Askerimizin Suriye'de ne işi var?" diye başlayan söylemini, "Rejim kendi toprağını savunuyor zaten" diye ifade ediyor. Bunlar rasyonel siyasette bir karşılığı olmayan sözler. Sizce CHP'yi ne motive ediyor, ne azmettiriyor? Yani nasıl bir arka planı var?

"Her şeyden önce bizim Yunanistan tarafı ile bu süreçte "Açık kapı artık kapalı mı?" bunu tartışacak zamanımız yok, o iş bitti. Biz kapıları açtık şu anda. Mülteciler gidebildiği kadar gidecek biz bunları zorla ülkemizden de çıkartmıyoruz. Kendi arzularıyla kendi istekleriyle bu insanlar çıkıyorlar. Ama tabi Yunanistan bunlara zulmediyor. Takip ettiğim kadarıyla, en son 5 tane vaka vardı öldürdükleri. Tüm bunların yanında tabi şişleyerek batırdıkları botlar da bunların yine çok gaddar yaklaşımlarıdır. Tabi bakıyorsunuz bunlar Avrupa Birliği'nden gelenleri böyle farklı yerlerde gezdirip öbür taraftan da maalesef bu uygulamaları sürdürüyorlar."

"OLDUĞU YERE GELMEMİ AYNI KAREYE GİRMEM"

"Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov bize "Sofya'da bir toplantı yapalım" dedi. Buna Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i de davet etmek istedi. O gün iki tane ölüm vakası vardı. Bu olaydan sonra ben de kendisine dedim ki "Miçotakis'in olduğu yere gelmem ve onunla aynı fotoğraf karesinin içerisine de girmem." O gece çok konuştuk, çok ikna etmeye çalıştılar ve sonra iptal edildi. Zira bu işler bu kadar ucuz değil. İnsan hayatının bu kadar ucuz olmadığını bu siyasetçilerin bilmesi lazım. Dolayısıyla bunlar olmamış olsa belki bu süreç çok daha farklı akacaktı."
Memurlar.Net
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