İran'daki 4.4'lük deprem Van'da da hissedildi
İran'ın Khoy bölgesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, Van'da da hissedildi
|06 Mart 2020 19:00
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İran'ın Khoy bölgesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, Van'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 17.19 sıralarında Türkiye sınırındaki İran'ın Khoy bölgesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Van il merkezi ve ilçelerinde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
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