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EGM'den, CHP'li Tanal'ın izlendiği iddialara yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü: CHP İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tanal müsterih olsun ki, TBMM yerleşkesinde ve kullanımına tahsis edilmiş özel alanında şahsını herhangi bir izleme, takip söz konusu değildir
 06 Mart 2020 19:32
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EGM'den, CHP'li Tanal'ın izlendiği iddialara yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın "TBMM yerleşkesinde ve kullanımına tahsis edilen özel alanınında izlendiğine" yönelik iddialarını yalanladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Tanal'ın "TBMM yerleşkesinde görüştüğü kişilerin Meclis kamera kayıtları ile tutanak altına alınıp servis edildiği ve görevlendirilen personeller tarafından izlendiği" yönündeki iddiaları üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, TBMM Güvenlik Yönetmeliği'nin 42. maddesinin 3. fıkrasının, "Yerleşke içinde kullanılan Elektronik Kayıt Kontrol ve İzleme Merkezinin işletilmesi Bilgi İşlem Başkanlığınca, takip ve izlenmesi ise TBMM Koruma Daire Başkanlığınca yapılır. Ayrıca geçmişe yönelik kayıtlardan kopyalama işlemi genel sekreterin yazılı talimatları ile yapılır. Görüntü kayıtları Bilgi İşlem Başkanlığınca en az 1 ay muhafaza edilir." hükmü doğrultusunda işlemler yürütüldüğü hatırlatıldı.

Mevcut kapalı devre IP kamera sistemi işletim kayıt ve gözetiminin network ağı üzerinden yapıldığı, bu yapılan işlemlerin sadece yetkilendirilen kullanıcılar tarafından mevzuat hükümleri doğrultusunda, tamamen kapalı özerk network ağı sistemiyle işletildiği vurgulanan açıklamada, yetkilendirilen kişinin tüm kayıt ve izleme işleminin sistemde kayıt altına alındığı belirtildi.

- "Milletvekillerinin özel kullanımına tahsis edilen alanlarda kamera mevcut değil"

Açıklamada ayrıca TBMM Halkla İlişkiler yeni binasının asansör girişleri haricinde, katlarda ve özel kullanım alanlarında kameranın mevcut olmadığı, sadece ana binada ortak kullanım alanları ve girişlerde kamera sisteminin bulunduğu belirtilerek, milletvekillerinin özel kullanımına tahsis edilen herhangi bir alanda kamera sisteminin mevcut olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, "CHP İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tanal müsterih olsun ki, TBMM yerleşkesinde ve kullanımına tahsis edilmiş özel alanında şahsını herhangi bir izleme, takip söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı
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