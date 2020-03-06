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'Temiz olursanız iyi beslenirseniz koronavirüse yakalanmazsınız'

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: (Yeni tip koronavirüs salgını) El sıkıştıktan sonra elimize kolonya sürmemiz bile bu salgını rahatlıkla engelleyebilir. Siz eğer temiz olursanız iyi beslenirseniz zaten hastalanma şansınız yok
 06 Mart 2020 19:51
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'Temiz olursanız iyi beslenirseniz koronavirüse yakalanmazsınız'

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kolonya kullanılması önerisinde bulunarak, "Siz eğer temiz olursanız, iyi beslenirseniz zaten hastalanma şansınız yok." dedi.

Bu yıl birincisi düzenlenen "Sağlık Çalışanları Kongresi" İstanbul ve çevre illerden 500'e yakın sağlık çalışanının katılımıyla Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Kongrenin onursal başkanı da olan Memişoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının sorunlarının bilimsel bir ortamda tartışıldığı bir kongre düzenlendiğini söyledi.

Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına değinen Memişoğlu, Türkiye'de önlemlerin alındığını, bu konuda Türkiye'de gerekli bilgilendirmenin Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığını belirtti.

Resmi kurumlara güvenilmesi gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'da sanki bir panik havası oluşturmaya çalışan, sosyal medyada yalan yanlış bilgiler ileten arkadaşların, daha duyarlı davranmasını özellikle istirham ediyorum. Çünkü bir salgın havası oluşturmak veya 'Hastane kapatıldı.' demek bir fayda sağlamıyor. Hijyen önemli. Eller sık sık yıkanmalı. El sıkıştıktan sonra elimize kolonya sürmemiz bu salgını rahatlıkla engelleyebilir. Siz eğer temiz olursanız, iyi beslenirseniz zaten hastalanma şansınız yok."

Memişoğlu, sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, görevi başında şehit olan sağlıkçılara Allah'tan rahmet diledi.

Kongre, 8 Mart'ta sona erecek.

Anadolu Ajansı
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