Slovakya'da ilk koronavirüs vakası

GENÇLİK BAKANLIĞININ YAPTIĞI SPOR YARIŞMALARINA KATILAN ÖĞRETMENLERE, OKULDAKİ EK DERS ÜCRETLERİ ÖDENİR Mİ? Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen okullar arası spor yarışmaları kapsamında görev yapmak üzere geçici olarak görevlendirilen MEB bünyesindeki öğretmenlerin bu sürelere rastlayan ek ders ücretleri ödenir mi?